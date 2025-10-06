Castrillón prepara una mejora integral para la explanada de Arnao: esta es la solución frente a la emergencia de la grieta del verano

El Ayuntamiento de Castrillón anunciaba el pasado agosto que buscaba una pronta solución para garantizar la estabilidad del muro de Arnao, próximo al museo minero y, parcialmente vallado, desde inicio de verano ante la presencia de grietas. "Hemos encargado a un geólogo que pusiese unos sensores para que analizase si había algún tipo de movimiento en la estructura, en el muro, y nos dijo que, en principio, no lo hay", certificó el Alcalde, Eloy Alonso, a preguntas de este diario acerca de las soluciones halladas para la zona.

Como era sabido, la multinacional Asturiana de Zinc tiene dos tuberías que pasan por esa zona, una más cerca del muro que da la playa y otra un poco más hacia el interior de la explanada, por la zona del actual paseo hacia el Museo de la Minas de Arnao.

El regidor anunció que la empresa dejará de darles uso en su emplazamiento actual y las desviará más hacia dentro del terreno, alejadas del acantilado. Alonso detalló igualmente que el Ayuntamiento se encuentra en conversaciones con Asturiana de Zinc para, aprovechando esa obra, realizar una intervención de manera conjunta en la zona, "para no trabajar dos veces".

Una vez comprobado que no existen filtraciones de agua "ni se ven vertidos, algo que antes sí pasaba", el regidor señaló que "una vez que abran la zona aprovecharemos para ver lo que hay y tomar decisiones. Para nosotros Arnao es una prioridad", dijo Alonso.

El precedente

Un fuerte ruido en la explanada de acceso al Museo de la Mina, sobre la playa de Arnao , obligó la Policía Local de Castrillón, tras la comprobación por parte del personal de Obras, a primera hora de la tarde del pasado 16 de julio, al balizamiento del arenal y al cierre de parte del paseo que da acceso al equipamiento museístico, a la espera de una evaluación a mayores. Cualquier riesgo vinculado a aquel episodio ha quedado decartado, pero ahora el Ayuntamiento busca realizar una reforma integral.

La alerta del verano

Una llamada de un ciudadano al 112 alertando de que había escuchado un ruido fuerte en la zona lo que puso en alerta a los agentes y se procedió a un vallado preventivo el pasado verano en la zona próxima a las escaleras del arenal

Los estudios técnicos encargados por el Ayuntamiento descartan que exista cualquier problema de ‘movimientos’ del terreno donde se localiza la grieta, si bien el Ayuntamiento estudia realizar una intervención integral en la explanada para mejorarla.

Azsa cuenta en la zona con sendas conducciones. Si bien se han descartado fugas o filtraciones, la empresa las retirará unos metros, lo que permitirá realizar la mejora que prepara el Ayuntamiento.