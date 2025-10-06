Comienza una obra muy esperada en La Arena para ampliar y modernizar la marina seca

El vecindario de La Arena se congratula del inicio hace unos días de las obras que deben servir para reordenar, ampliar y mejorar la marina seca portuaria de la localidad, que da servicio tanto a barcos deportivos como profesionales. Y entre los más satisfechos se cuentan los pescadores, como bien reseña el patrón mayor de la cofradía arenesca, Marino Díaz: "Llevábamos años esperando para ver hechos realidad unos cambios que van a dar un fuerte impulso al puerto, o sea que estamos contentos y agradecidos a todos los organismos implicados de uno u otro modo en el proyecto: el Grupo de Desarrollo Local del Bajo Nalón, el Ayuntamiento de Soto del Barco –con especial mención a su alcalde, José Manuel Lozano– y las dirección regionales de Puertos y Pesca".

La satisfacción por el avance del proyecto es ahora plena porque, además de que ya se ve maquinaria pesada trabajando en la zona, se ha sorteado hace pocas horas el último escollo administrativo, según asegura el patrón mayor: "Teníamos cierta preocupación por la falta de noticias sobre la cesión de derechos de uso del suelo portuario que se solicitó hace ya meses al ente Puertos del Principado. Afortunadamente y según las noticias recibidas, ese trámite imprescindible para el buen curso de todo el proyecto ya se ha realizado y eso despeja el camino".

El equipamiento

La futura marina seca para actividades pesqueras permitirá ganar una superficie, según proyecto, de 1.200 metros cuadrados y la deportiva actual se ampliará en 270 metros cuadrados. En este espacio convivirán dos surtidores de combustible, almacenes de pertrechos pesqueros, un nuevo edificio de 858 metros cuadrados construidos con vestuarios, servicios, almacén y área social. También se ha pensado en las necesidades del club Remeros del Nalón, con sede en La Arena, al que se dotará de un pantalán propio y un rampa de acceso con ayuda de Puertos del Principado.

La "guinda" a este esperado pastel llamado a transformar el más céntrico tramo de la fachada marítima de La Arena será la instalación de un "travelling" (un grúa tipo travel-lift usada en puertos deportivos y pesqueros para izar embarcaciones) que costeará la dirección general de Pesca.

La inversión

El presupuesto total de estas actuaciones, según lo cifra Marino Díaz es de 1,2 millones de euros, con financiación proveniente del Grupo de Desarrollo Local del Bajo Nalón y el Principado. "Esta es la dinámica que necesita el puerto de La Arena para prestar buenos servicios a la flota, esperemos esta importante inversión sea una realidad en pocos meses", concluye Marino Díaz.