Corte programado de agua en un barrio de Avilés: este martes, de nueve a dos

El Ayuntamiento de Avilés ha avanzado esta mañana que mañana, martes, día 7, se producirá un corte programado de agua que afectará a los vecinos de Valliniello. Será entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde.

Las calles y zonas afectadas serán, concretamente: Los Guardados, Villanueva, Tetuán, Refurao, Vega, El Cueto, Vallines, Casas de la Carretera, Cruciada, La Cabián y Retumés.

Desde el Ayuntamiento recomiendan comprobar que no queden grifos abiertos así como evitar el uso de lavadoras o lavavajillas durante la suspensión del servicio. El servicio se reanudará de forma progresiva en cada zona.