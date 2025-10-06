Corte programado de agua en un barrio de Avilés: este martes, de nueve a dos
El servicio se reanudará de forma progresiva en cada zona
El Ayuntamiento de Avilés ha avanzado esta mañana que mañana, martes, día 7, se producirá un corte programado de agua que afectará a los vecinos de Valliniello. Será entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde.
Las calles y zonas afectadas serán, concretamente: Los Guardados, Villanueva, Tetuán, Refurao, Vega, El Cueto, Vallines, Casas de la Carretera, Cruciada, La Cabián y Retumés.
Desde el Ayuntamiento recomiendan comprobar que no queden grifos abiertos así como evitar el uso de lavadoras o lavavajillas durante la suspensión del servicio. El servicio se reanudará de forma progresiva en cada zona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
- Este es el primer puerto en Asturias donde se puede ver el buque que cuenta la cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento
- La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero