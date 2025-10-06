Desacuerdo en Windar: el comité no descarta movilizaciones

El desacuerdo se mantiene en las negociaciones de Windar Renovables para el expediente de regulación de empleo (ERE) de los 27 trabajadores que habían sido trasladados a La Coruña y el de regulación temporal (ERTE) para el resto de su filial Windar Wind Services. El comité de empresa ha hecho un llamamiento a la calma, pero también ha advertido que está dispuesto a convocar movilizaciones.

Empresa y representantes sindicales mantuvieron ayer una reunión en la que, según trascendió ya a última hora de la noche, la dirección de la multinacional planteó vincular ambos procedimientos, el ERE. y el ERTE dentro de un único acuerdo.

Además, según un comunicado del comité de empresa, la compañía advirtió de que, "en caso de no alcanzarse acuerdo respecto a los despidos, el expediente temporal de empleo se aplicaría sin ningún beneficio adicional, limitándose exclusivamente a las condiciones previstas en la legislación vigente y sin las mejoras que se aplican en otras empresas del grupo".

"Desde el comité de empresa hemos sido claros: exigimos que ambos procedimientos se desvinculen completamente, dado que responden a causas, objetivos y efectos diferentes".

La compañía respondió que valorará la posibilidad de mantener el ERTE con las mismas condiciones que se aplican en el resto de compañías del grupo, "tal y como veníamos solicitando desde la parte social".

El Comité ha planteado además la necesidad de facilitar la salida voluntaria de aquellas personas que deseen desvincularse de la empresa, mediante una baja voluntaria con reconocimiento de improcedencia.

Según explicaron los representantes sindicales en el comunicado, la empresa se ha comprometido a entregar, el próximo miércoles, una lista actualizada con posibles cambios de puestos, revisada previamente con la Dirección de Operaciones, con el objetivo de identificar de manera más precisa las áreas afectadas por los despidos.

También se comprometió a presentar una propuesta concreta sobre los días de compensación económica que estaría dispuesta a asumir para facilitar las salidas voluntarias.

"Desde el comité de empresa queremos trasladar a toda la plantilla un mensaje de serenidad, pero también de firmeza. Seguiremos defendiendo los derechos e intereses de todos los trabajadores y trabajadoras, con transparencia y responsabilidad, informando puntualmente de cualquier avance en la negociación".

Y añadió que "no descarta ningún escenario, incluida la convocatoria de movilizaciones, si la empresa mantiene posiciones que resulten inasumibles o lesivas para el conjunto de la plantilla".