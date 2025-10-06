Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada Mundial de las Aves en el Aula de Naturaleza de Zeluán

Un momento de la actividad. | MARA VILLAMUZA

Un momento de la actividad. | MARA VILLAMUZA

Una jornada de puertas abiertas en el Aula de la Naturaleza de Zeluán y la observación en la ensenada de Llodero sirvió para celebrar ayer en Avilés el Día Mundial de las Aves Migratorias de la mano del colectivo Mavea y la Autoridad Portuaria. El próximo fin de

semana se celebrará un taller de identificación de gaviotas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
  2. Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
  3. Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
  4. Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
  5. Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
  6. Este es el primer puerto en Asturias donde se puede ver el buque que cuenta la cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento
  7. ¿Tienes planes para el fin de semana? Esta es la oferta de Avilés
  8. El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias

Julio Medem, en Avilés: "La visión racional le sienta muy mal al cine que yo hago"

Julio Medem, en Avilés: "La visión racional le sienta muy mal al cine que yo hago"

La tribu Timucua se sienta a la mesa con el Adelantado

La tribu Timucua se sienta a la mesa con el Adelantado

La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero

La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero

Comienza una obra muy esperada en La Arena para ampliar y modernizar la marina seca

Comienza una obra muy esperada en La Arena para ampliar y modernizar la marina seca

Victoria de Javier del Cueto y Marta González en el BTT Naveces

Victoria de Javier del Cueto y Marta González en el BTT Naveces

Jornada Mundial de las Aves en el Aula de Naturaleza de Zeluán

Jornada Mundial de las Aves en el Aula de Naturaleza de Zeluán

La oficina de turismo de Salinas recibió 357 visitantes el mes pasado

El espejo del edadismo

Tracking Pixel Contents