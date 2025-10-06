Jornada Mundial de las Aves en el Aula de Naturaleza de Zeluán
Una jornada de puertas abiertas en el Aula de la Naturaleza de Zeluán y la observación en la ensenada de Llodero sirvió para celebrar ayer en Avilés el Día Mundial de las Aves Migratorias de la mano del colectivo Mavea y la Autoridad Portuaria. El próximo fin de
semana se celebrará un taller de identificación de gaviotas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
- Este es el primer puerto en Asturias donde se puede ver el buque que cuenta la cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento
- ¿Tienes planes para el fin de semana? Esta es la oferta de Avilés
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias