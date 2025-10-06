La oficina de turismo de Salinas recibió 357 visitantes el mes pasado

El pasado martes cerró al público la oficina de información turística de Salinas y desde esta pasada semana permanece abierta la de Piedras Blancas, en horario de 8.00 a 15.00 horas. En su último mes de apertura al público durante la temporada estival, la oficina de información turística situada en Salinas atendió consultas de 357 personas, 99 de ellas con nacionalidades distintas a la española. Además, a lo largo de septiembre se distribuyeron 426 folletos turísticos.

De la estadística registrada en Salinas a lo largo del mes de septiembre destaca que una mayoría de la personas que pasaron por el punto de información habilitado hasta el pasado día 30 fueron vecinos de Castilla y León, seguidos por madrileños y los propios asturianos. De la parte internacional, ingleses, alemanes, belgas y franceses copan la estadística de consultas en el mostrador. Por escrito, el mes pasado llegaron diez consultas a la oficina de turismo de Salinas, mientras que se recibieron ocho más por vía telefónica. Para un total de 194 consultas, se atendió del 1 al 30 de septiembre pasados 357 visitantes en el equipamientos de Salinas.