La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero

La prohibición de la pesca de la angula en aguas del País Vasco no amedrenta, por el momento, a la cofradía de pescadores de La Arena (Soto del Barco), que confían en poder disfrutar de una nueva costera del alevín de la anguila en la desembocadura del Nalón un año más.

El patrón mayor de la cofradía, Marino Díaz, es consciente de que las condiciones óptimas para que proliferen las angulas no se están dando. "Es cierto que apenas hay lluvias, el tiempo no nos está acompañando por el momento", señala. Y es que los anguleros necesitan de la lluvia y de que el río esté revuelto para que haya una mayor cantidad de angulas. Entre tanto, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco decidió reforzar las medidas para la recuperación de la especie para futuras campañas antes de autorizar la pesca de la angula, que está en sus horas más bajas.

Finales de noviembre

"Esperemos que siga la campaña en Asturias, por el momento no tenemos noticias de su suspensión pero como dice el refrán: cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar", sostiene Marino Díaz, quien confía en que los anguleros adscritos a su cofradía puedan pescar en la próxima costera, que prevé comenzar en las últimas semanas de noviembre.

Aún así, los de La Arena estarán alerta sobre posibles planes alternativos. "Si hay lluvias, habrá angula, la situación es para preocuparse", apuntó el patrón mayor de la cofradía arenesca, quien destacó asimismo que los anguleros asturianos "son profesionales" y presumiblemente, si se prohíbe la costera, "reclamarán".

Más percebe

Otra de las grandes costeras del otoño-invierno en la comarca avilesina es la del percebe. Los pescadores adscritos al plan de explotación especial del cabo Peñas confían en que "haya más percebe que el año pasado", señaló el patrón mayor de la cofradía de Luanco y también percebero, Abraham Mazuelas. Un total de 39 avezados profesionales inician hoy la campaña en las rocas del entorno del cabo.

Cada pescador podrá extraer ocho kilos por jornada y marea. "También vemos necesario que se mantengan los precios, como el año pasado, los mejores percebes estaban a unos cien euros de media", abunda Mazuelas, que ya tiene todo listo para partir a primera hora de la mañana desde el puerto de Luanco en dirección al cabo, aprovechando así la marea más propicia para saltar de pedrero en pedrero.

La previsión está en llegar de nuevo al puerto luanquín hacia el mediodía para proceder así a la limpieza de las capturas y posteriormente acudir a la rula para vender las primeras piezas de la temporada que, como suele ocurrir, todo apunta a la rula de Puerto de Vega, en Navia.