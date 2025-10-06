La tribu Timucua se sienta a la mesa con el Adelantado

Pedro Menéndez compartió mesa con dos indios de la tribu Timucua, con un jefe y un chamán. Lo hizo durante la cena de Acción de Gracias, organizada por la asociación "Aunando Fronteras" en colaboración con la asociación que lleva el nombre del ilustre marino avilesino en la que una de las principales novedades de la recreación histórica que repasa los últimos días del Adelantado antes de zarpar a la conquista de La Florida.

Menéndez, encarnado por el actor Pablo Castañón, trinchó el pavo ante la atenta mirada de los nativos americanos y, posteriormente, todos disfrutaron del banquete de Acción de Gracias, que fue el primero de la historia y sirvió para celebrar la fundación de la ciudad de San Agustín de La Florida en 1565, la primera de los Estados Unidos de América.

Eso sucedió la noche del sábado al domingo. Sin embargo, ayer hubo más partes de esta recreación avilesina que ya forma parte de la red de representaciones históricas del país y a su vez del grupo de cooperación de las rutas del emperador Carlos V - Itinerario cultural europeo del Consejo de Europa.

La jornada comenzó con un vistoso baile renacentista en la plaza que recibe el nombre del Adelantado de La Florida. Un nutrido grupo de participantes en la recreación, principalmente avilesino y también de otros colectivos recreacionistas, danzaron en parejas y también en corro de manera similar a la tradicional danza prima asturiana. Los avilesinos y visitantes, atentos con sus teléfonos móviles y cámaras, no perdían detalle de la muestra de bailes de hace cinco centurias, de los tiempos en los que Pedro Menéndez surcaba los mares. Durante la mañana, los recreadores tuvieron tiempo también para realizar una ofrenda al conquistador, ante la estatua que preside en su honor en el céntrico parque del Muelle, para así cerrar los actos oficiales de un fin de semana cargado de historia y vida en las calles del casco histórico. La lluvia no fue capaz de frenar, ni lo más mínimo, los planes de la asociación "Pedro Menéndez" y sus colectivos amigos, que no son pocos y que proceden de diversos lugares de la geografía asturiana y española.

En el programa dominical tomaron parte el grupo de danza renacentista "El Adelantado" de Avilés, "Comandefe" de Pimiango (Ribadedeva), "San Juan Bailón" de Cangas del Narcea, "Costureras Reales" de Medina del Campo (Valladolid) y el grupo de danza tradicional de Avilés "Ximielga la saya". Todos danzaron por Pedro Menéndez y, después, se trasladaron para degustar una comida de hermandad para celebrar los buenos resultados de la recreación en la plaza Santiago López y emplazarse para años venideros, con el fin de que la escenificación crezca y con la petición de que haya relevo generacional.