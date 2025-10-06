Victoria de Javier del Cueto y Marta González en el BTT Naveces
Como ya es tradición en el primer domingo de octubre, las bicis volvieron a conquistar este domingo Naveces, con motivo de la undécima edición de la Vuelta a la localidad, con dos recorridos, uno de cincuenta y otro de treinta kilómetros, con salida y meta en el camping de Las Gaviotas. Los organizadores del BTT Peña la Deva destacaron el buen ambiente. El primer clasificado de la ruta larga fue Javier del Cueto Fernández mientras que, en la categoría femenina, la victoria fue de Marta González. En la imagen, los primeros clasificados y autoridades, tras un recorrido "sin incidencias".
