Abierto el plazo para solicitar las ayudas al estudio de Gozón
El Ayuntamiento dispone de 12.000 euros y la cuantía máxima por alumno será de 100
I. G.
La concejalÍa de Acción Social de Gozón ha abierto el plazo de solicitud para solicitar las ayudas al estudio para las etapas de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria para alumnos matriculados en el concejo. Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 27 en el registro municipal. Esta beca está destinada a la compra de libros de texto y material didáctico que figure expresamente incluido en las listas de material facilitadas por los centros educativos a sus alumnado.
El Ayuntamiento dispone de un crédito de 12.000 euros y la cuantÍa de esta subvención municipal por menor es de 100 euros. De ese total, podrá destinar como máximo un 40% a la compra de material deportivo como chándal, pantalón de deporte y calzado deportivo. Excepcionalmente, en el segundo ciclo de educación infantil se admite la adquisición de mochilas, mandilón, tupper o botella.
Esta ayuda es incompatible con cualquier otra beca de libros dependiente de la ConsejerÍa de Educación del Principado de Asturias como del Ministerio de Educación.
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
- Este es el primer puerto en Asturias donde se puede ver el buque que cuenta la cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento
- La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés