Abierto el plazo para solicitar las ayudas al estudio de Gozón

La concejalÍa de Acción Social de Gozón ha abierto el plazo de solicitud para solicitar las ayudas al estudio para las etapas de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria para alumnos matriculados en el concejo. Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 27 en el registro municipal. Esta beca está destinada a la compra de libros de texto y material didáctico que figure expresamente incluido en las listas de material facilitadas por los centros educativos a sus alumnado.

El Ayuntamiento dispone de un crédito de 12.000 euros y la cuantÍa de esta subvención municipal por menor es de 100 euros. De ese total, podrá destinar como máximo un 40% a la compra de material deportivo como chándal, pantalón de deporte y calzado deportivo. Excepcionalmente, en el segundo ciclo de educación infantil se admite la adquisición de mochilas, mandilón, tupper o botella.

Esta ayuda es incompatible con cualquier otra beca de libros dependiente de la ConsejerÍa de Educación del Principado de Asturias como del Ministerio de Educación.