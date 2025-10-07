Abierto el plazo de solicitud de ayudas para el transporte para mayores

El Ayuntamiento de Avilés, a través de los Servicios Sociales municipales, convoca las ayudas al transporte para personas jubiladas y pensionistas del municipio correspondientes al año 2025. El plazo de presentación de solicitudes quedará abierto hoy, martes, y se cerrará el próximo martes día 28. En 2024 recibieron estas ayudas un total de 299 personas, 35 de nueva concesión y 264 prórrogas de años anteriores.

El presupuesto destinado a esta convocatoria es de 20.000 euros. La subvención se hará efectiva mediante el recargo de forma automática en la tarjeta "Conecta" de cada persona usuaria, por el importe de la ayuda concedida. En caso de no disponer de la misma deberá ser solicitada a través de la aplicación "CTA Conecta".

Cada beneficiario podrá recibir una subvención de 70 euros como máximo mediante la recarga de la citada tarjeta con el importe concedido. A aquellas personas que soliciten la prórroga de la tarjeta de la que ya dispongan se les complementará el saldo que tengan disponible en ese momento hasta el total de 70 euros. Las solicitudes se pueden solicitar en diferentes espacios públicos de la ciudad como El Foco de Villalegre o los cuatro centros de servicios sociales.