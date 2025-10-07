Avilés activa el modo congresos: ciberseguridad, acero, IA... y hasta doce citas ya cerradas este otoño

Avilés gana posiciones en el turismo de congresos y reuniones. Para esto último trimestre del año ya están cerrados más de una docena de eventos, en su mayoría dirigidos a profesionales procedentes de diferentes puntos del país, e incluso de Europa, como la cumbre en torno a la industria europea del acero que reunirá a miembros de la Comisión de Política Económica (ECON) del Comité Europeo de Regiones (CoR) (21 y 22 de octubre). Serán más de 2.000 personas las que se darán cita en Avilés para participar en reuniones que abarcan diferentes actividades, desde la medicina a la seguridad en internet o la producción energética. Detrás de esta actividad está la Oficina de Congresos que gestiona la Cámara de Comercio de Avilés.

Los pasos que ha dado Avilés para hacerse un hueco en el sector del turismo de reuniones se reflejan en el hecho de que, organismos como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) haya seleccionado a la ciudad como proyecto piloto en el buen hacer de las prácticas como destino sostenible de un turismo de congresos o MICE (engloba el ámbito del turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) como se conoce por sus siglas en inglés.

Y el Ayuntamiento de Avilés continua trabajando en la captación de iniciativas en el marco de este turismo MICE promocionando la ciudad como sede de estos encuentros profesionales. Con una infraestructura moderna, buenas conexiones de transporte y una interesante actividad cultural y de ocio que favorecen la acogida de eventos y jornadas profesionales.

Inserción

Si octubre comenzó con la celebración, el miércoles 1, del 'XI Foro vivir más y mejor' -que reunió a 400 personas- la actividad no aflojará a lo largo del mes con jornadas que atraerán a cientos de profesionales y público especializado en las diferentes temáticas que se van a abordar. Como el Congreso Nacional de Unidades de Coordinación contra la violencia de género que comienza hoy (7 y 8 de octubre); el encuentro de la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología con una reunión del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad (del 27 al 29 de octubre) o las jornadas de la FEMP que abordarán cómo incorporar la Inteligencia Artificial en los gobiernos locales (16 y 17 de octubre). Y a nivel regional Avilés acogerá la reunión de ADEIPA, la entidad que agrupa a las empresas de inserción de Asturias.

Semana Santa

A todo esto hay que añadir la feria 'Hogar sostenible', (17, 18 y 19 de octubre) una de la citas ya consolidada en el calendario de el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena.En noviembre, el 29, la Junta de Cofradías de Semana Santa organizará un encuentro regional que reunirá en la ciudad en torno a 150 personas y que abordará, entre otras cosas, el interés el Ayuntamiento de Avilés para que la Semana Santa avilesina sea declarada como fiesta de interés turístico nacional.

Ciberseguridad

Para noviembre también están programadas citas importantes que reunirán a empresarios, profesionales y grandes expertos como el Congreso de Ciberseguridad AsturCON Tech (14 y 15) una cita de gran potencial que es trasversal a todas las actividades económicas y que será uno de lo eventos multitudinarios del año con la presencia de unas 900 personas.

Arquitectura y medicina

También en noviembre está programado el salón anual Norte Renovables con más de medio centenar de entidades presentes entre empresas y organismos relacionados con la energía y unos 200 participantes (19 y 20 noviembre). En el campo de la medicina se celebrarán las VI Jornadas de actualización en coloproctología que reunirá a unos 100 profesionales (27 y 28 noviembre) Y en el ámbito de la habitabilidad y edificabilidad sostenible, la 17ª Conferencia española de PASSIVHAUS con unos 400 participantes procedentes de todo el país (del 6 al 8 de noviembre). Asimismo tendrán lugar en noviembre la feria Stock Autor Asturias (7, 8 y 9) y la Feria de Talento Joven (20), ambos en el Pabellón de La Magdalena.