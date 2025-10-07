Avilés recibe a "Toon Story", un espectáculo musical sobre el cine de animación

El Centro Niemeyer se prepara para recibir el viernes 27 de febrero de 2026, a las 20.00 horas, a "Toon Story", la gran aventura musical del cine de animación de la Film Symphony Orchestra (FSO). Se trata de un espectáculo que hará las delicias de grandes y pequeños, planteada como una experiencia para toda la familia, llena de energía, color y magia, bajo el sello de la Film Symphony Orchestra. Se podrá disfrutar desde la magia de Aladdín, Pocahontas o La Bella y la Bestia, pasando por la emoción de El Rey León, Toy Story, Shrek y Monstruos S.A., hasta la épica de Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke. Un total de 70 artistas sobre el escenario, entre músicos, cantantes y una puesta en escena espectacular, darán vida a este recorrido único por el cine animado, bajo la batuta del carismático director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts. Las entradas, al precio de 53 euros, salen a la venta este martes, a las 11.00 horas.