Avilés recibe a "Toon Story", un espectáculo musical sobre el cine de animación

M. M.

Avilés

El Centro Niemeyer se prepara para recibir el viernes 27 de febrero de 2026, a las 20.00 horas, a "Toon Story", la gran aventura musical del cine de animación de la Film Symphony Orchestra (FSO). Se trata de un espectáculo que hará las delicias de grandes y pequeños, planteada como una experiencia para toda la familia, llena de energía, color y magia, bajo el sello de la Film Symphony Orchestra. Se podrá disfrutar desde la magia de Aladdín, Pocahontas o La Bella y la Bestia, pasando por la emoción de El Rey León, Toy Story, Shrek y Monstruos S.A., hasta la épica de Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke. Un total de 70 artistas sobre el escenario, entre músicos, cantantes y una puesta en escena espectacular, darán vida a este recorrido único por el cine animado, bajo la batuta del carismático director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts. Las entradas, al precio de 53 euros, salen a la venta este martes, a las 11.00 horas.

Visita de los mayores del Nodo al Ayuntamiento de Avilés

Avilés recibe a "Toon Story", un espectáculo musical sobre el cine de animación

Abierto el plazo de solicitud de ayudas para el transporte para mayores

Avilés será el centro para los grandes sectores

