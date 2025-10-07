Avilés será el centro para los grandes sectores

Gran parte de los vectores de crecimiento que está habiendo en el mercado se van a atender desde Avilés, aseveró ayer el presidente de DXC para España y Portugal, Alfonso García Muriel tras el acto oficial de celebración del 20 aniversario de la compañía en la ciudad. Una ubicación que nunca se planteó abandonar. Ni los cinco pioneros de la compañía ni ahora, dos décadas después.

Adrián Barbón firma en el libro de honor, en presencia de Alfonso García Muriel, Ángela Santianes, Mariví Monteserín y Gimena Llamedo.

Antonio Rey, Beat Zimmermann, Arturo Gayol, Severino Doce y Antonio Luis Blanco Torres fueron los avanzados, los primeros de CSC, la empresa nacida de DuPont que posteriormente se convertiría en DXC y a los que ayer hubo continuas referencias.

Trabajadores en uno de los espacios de la compañía.

¿Y porqué sigue la multinacional tecnológica en la ciudad? Lo explicó su director, el avilesino Jesús Daniel Salas: "Porque nos está yendo bien, y las cosas que funcionan, no las toques. El sitio es nuestro sitio y porque aquí encontramos gente, pese a la gran lucha por el talento. Hemos tenido que ir a la fuente, a la Universidad de Oviedo, a los centros de FP, hemos trabajado mucho en potenciar las ciencias STEM en los centros educativos para generar cantera. Y porque siendo una multinacional, generamos atracción de extranjeros a la ciudad. Tenemos 80 personas que son de otros países y que decidieron venir a trabajar con nosotros. Y además, las administraciones y el entorno nos han cuidado muy bien, y hemos tenido capacidad de desarrollar la empresa, a los trabajadores y convencer a los clientes que venían y nos visitaban".

Empleados en uno de los departamentos de DXC de Avilés.

El presidente apostilló que el año pasado contratamos a 1.300 personas en España, y parte de ellas han venido para Avilés. Ese crecimiento, este año vuelve a ser en torno al doble dígito. Nos está yendo bien, estamos adaptando las nuevas tecnologías de una manera entusiasta", afirmó.

El ecosistema industrial y de servicios también favorece el desarrollo de DXC. "Algunas multinacionales y grandes empresas son clientes, y muchos contratos son globales, internacionales. Se genera el efecto llamada. Por ejemplo, una de las grandes aseguradoras a nivel mundial es cliente de nuestra compañía, y hemos firmado contrato con otra que ha pedido que se la atienda desde aquí, desde Avilés", señaló García Muriel.

"Algo hay en Avilés que atrae mucho. La industria ha dado un paso hacia la innovación y se ha generado la diferencia de Avilés como polo tecnológico industrial", señaló el director de la firma en la ciudad.

Y eso que a nivel tecnológico los grandes sectores que se están transformando son la banca (acaba de firmar un contrato con Unicaja), el sector público y el energético.

¿Y el sector de la defensa y la seguridad? "Hay planes de crecimiento en España y en Europa, y por eso es importante tener personas que hablen idiomas. ¿Qué tiene Avilés entre otras muchas cosas? Somos un centro en el que se hablan muchos idiomas, y debemos ser capaces de acompañar el crecimiento para clientes nacionales e internacionales".

Otra de las "transformaciones" que se están produciendo es la vuelta a las oficinas. DXC adoptó el teletrabajo a raíz de la pandemia por el covid-19. "Estamos corrigiendo esto. En la época postcovid todo el mundo quería trabajar desde casa y ahora estamos viendo el impacto. Sorprende que son los más jóvenes los que quieren volver a las empresas, por supuesto con flexibilidad, pero para conocer los proyectos en los que se trabaja, y aprovechar las oportunidades de desarrollo quieren presencia en la oficina, en una apuesta por el entorno híbrido". Quizás el espacio actual se quede pequeño.