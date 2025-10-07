La cafetería japonesa todo es adorable, 'cute' ya no está solo en Oviedo y es el nuevo reclamo del centro comercial

Tortitas en forma de osito, gofres de arcoiris o cupcakes en forma de unicornio son algunas de las propuestas del próximo local que prepara su desembarco en Parque Astur, el centro comercial de Corvera, para alegría de los fans de esta tienda.

Esta franquicia, que cuenta con dos establecimientos en Madrid y uno en Oviedo, se define como "random", "auténtica" y tiene como objetivo alejarse de la normalidad. Por ello, su imagen ya es toda una declaración de intenciones: dejar claro que el interior de la cafetería es un lugar especialmente destinado a los amantes del café y de los dulces, pero también de la cultura japonesa y especialmente del manga y del anime.

En su carta hay todo tipo de dulces y bocados salados que van desde los 3 hasta los 11 euros. Desde bowls de batidos; gofres de unicornio, arcoíris o matcha; crepes de Lacasitos o el del monstruo de las galletas; tostadas saladas y dulces de crema de cacahuete; bagels salados; y sándwiches fríos. Además de tartas, brownies, cookies, cupcakes, berlinas y bollería. Su postre más vendido son las tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella. Las de fruta, de color rosa, también gustan mucho. A su vez, tiene extravagancias como el Raimbow Cheese Sandwich, "·el sándwich de queso más cute que verás", aseveran en su carta. La propuesta líquida está formada por cafés, frappés y superlattes, infusiones y tés, refrescos, batidos de helado, zumos naturales, cervezas, cocktails y bebidas coreanas, con y sin alcohol

Otras aperturas

a cadena Fifty Factory –pertenece al Grupo Tendam, que es como se llamaba el Grupo Cortefiel hasta hace no mucho– ya ha abierto las puertas de su tienda en el centro comercial de Trasona, es decir, en Parque Astur.

La empresa llevó a cabo obras de adecuación de dos locales –casi 800 metros cuadrados–con la pretensión de poder abrir este mismo ejercicio.

Fifty Factory cuenta, actualmente, con 54 tiendas en España, una de ellas, en San Martín del Rey Aurelio, en el centro comercial Valle de Nalón, es decir, la tienda del centro comercial de Trasona, sería la segunda desde que llegaron a la región.

Fifty Factory cuenta además con 15 tiendas en el extranjero, en Portugal, Serbia, Croacia, Hungría y México.

La cadena se dedica a vender ropa con grandes descuentos de las marcas que controla el Grupo Tendam, que es su matriz. Así cuentan a la venta con prendas de Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret o Milano. Para ello ha elegido un emplazamiento estratégico del centro comercial de Corvera

Recientemente –este mes de mayo– el centro comercial corverano acogió la apertura de la tienda MGI que se dedica a la venta de todo tipo de productos: menaje de hogar, electrodomésticos y juguetes.