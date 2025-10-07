Carlos Navarro, director: "Debería ser factible sacar una o dos películas al año desde Asturias"

"Literato" es el título de una película dirigida por Carlos Navarro (Oviedo, 1968), que está guionizada y protagonizada por Maxi Rodríguez. En noviembre de 2023 el largometraje dio el salto a las salas de cine. Ayer estaba previsto que se proyectara en Avilés, en la Casa municipal de Cultura, dentro de la programación del Avilés Acción Film Festival con un pequeño cambio de guion: Navarro no acudió a la presentación como estaba previsto inicialmente. Pero habla de su película en la siguiente entrevista.

-¿Cómo definiría "Literato"?

-Es una comedia escrita por Maxi Rodríguez . Es, sobre todo, un retrato de las Cuencas, de su cuenca, en realidad. Y contamos una comedia con un actor que podría haber sido Maxi perfectamente, pero no es una obra autobiográfica, aunque tenga ciertos tintes, que vuelve de Madrid con el rabo entre las piernas y se encuentra con la realidad de las Cuencas.

-¿Y qué realidad es esa?

-Pondré un ejemplo: Rioturbio, en Mieres. Rioturbio es la típica barriada que tuvo en los ochenta un momento de expansión grande: estaba lleno de vida, estaba lleno de gente, estaba lleno de distintas culturas que fueron a trabajar. Y ahora está en una clara decadencia y además no se ve una salida, porque llevamos treinta años con esto y yo creo que se sigue sin ver una salida. Se intentan proyectos nuevos relacionados con el turismo, con la cultura, con las nuevas tecnologías… Pero está claro que la reconversión todavía no se ha superado. Entonces en la película está toda esa cultura del chigre, del grandonismo asturiano visto desde la comedia, pero también desde una profunda tristeza. Porque treinta años desde que se firmó la reconversión minera y no estamos mucho mejor. Me refiero a estas zonas en concreto de Asturias que se han quedado ahí como arqueología industrial por decirlo de alguna manera.

-¿Y cuál es la realidad del cine hecho en Asturias?

-Yo hice mi primer corto en el año noventa y cuatro. Entonces sacar adelante un corto era muy, muy, muy complicado. Hoy sacar un corto adelante es relativamente fácil. Lo difícil es dar ese salto de calidad, de decir, quiero hacer un cine industrial, y cuando digo un cine industrial, estoy hablando de un cine que pueda dar trabajo a cien personas durante la producción de una película. El cine tiene dos almas: la cultural y la industrial.

-Y el alma cultural....

-Yo creo que Asturias en cuanto a ese cine cultural, para entendernos, está muy bien dotada y se están haciendo cosas muy interesantes.

Entonces cojea el alma industrial...

Sí. Donde falla el tiro es en cine industrial. Sí que vemos en prensa que viene el rodaje de una "peli" de Marvel, que viene el rodaje de una serie de Netflix... Ese tipo de cosas parece que también están cubiertas, pero lo que falta es conseguir que desde aquí se genere una película. No estoy hablando de un presupuesto exagerado, pero bueno, una peli estándar española que anda por un millón y medio de euros debería ser factible sacar una o dos al año desde Asturias.

-Pero...

-Está complicado. Sí se han dado pasos, tengo que decirlo. Se han dado pasos en el buen sentido desde la Consejería de Cultura últimamente. Pero volvemos al mismo debate de siempre, es decir, ahora mismo el cine depende de la Consejería de Cultura. Pero igual debería ir también por la Consejería de Industria, o por ambas a la vez. Creo que ahí sí que falta dar ese paso. Siempre decimos que somos una comunidad muy pequeña, que no dejamos de ser un barrio de Madrid, Vallecas creo que tiene más o menos la misma población que toda Asturias. Pero bueno, aquí estamos también para pedir.

-Está en Avilés de la mano del Avilés Acción ¿Qué opinión le merece?

-El Festival, en pocas ediciones, tiene ya un cierto prestigio. Y se ha especializado muy bien en lo que quiere vender. Creo que desde el punto de vista de los festivales, por ejemplo, Asturias está muy bien posicionado. Hay festivales más allá del de Gijón en distintas zonas de la geografía asturiana que dotan de mucha dignidad al sector audiovisual.