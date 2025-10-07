Dos habitaciones, un baño e "ideal para familias con 1-2 hijos": la "oportunidad de casa estilo asturiano" para vivir en el entorno natrual Castrillón

Encontrar una casa en un entorno rural donde poder descansar con la familia o retirarse el mundanal ruido para desconectar tras un laborioso día de trabajo es un sueño para muchas famlias.

Eso sí, dar con la que os gusta de verdad puede ser una tarea compleja, sobre todo con el precio actual del mercado, que no se ajusta a todos los bolsillos. También ocurre que en los portales inmobiliarios encontramos auténticas ganas que necesitan alguna que otra reforma para convertirse en el hogar de nuestros sueños.

Tal y como encontramos en el portal inmobiliario tucasa.com, se trata de un hogar "ideal para parejas jóvenes. Ideal para familias con 1-2 hijos."

"Típica casina asturiana de piedra, con sus dos corredores. Es pequeñina, y tiene un hórreo, que está alquilado, pagando actualmente 200 euros al mes (poco más y te paga la hipoteca), y un terreno no edificable de unos 1000m2 La pega es que no están juntos, el hórreo lo tiene al otro lado de la carretera y el prado a 100m.

Lo positivo de la casa es que es de piedra y tiene el tejado arreglado recientemente, además tiene un henil con barbacoa pegado a la casa de 2 plantas, que amplía considerablemente el espacio de esparcimiento, ideal para hacer cenas y un salón/terraza en la planta de arriba.

La casa en sí es pequeñita, con un sólo baño, que actualmente está fuera de la casa, justo donde la puerta de entrada, habría que reubicarlo. Y en esa misma planta hay un pequeño salón con chimenea y una cocina con cocina tradicional de carbón, esta planta mide unos 40 m2, justo entre las dos estancias tiene una escalera que sube a la planta de arriba, donde llegaremos a un distribuidor con otras 2 habitaciones y dos corredores.

Tiene una trampilla por la que se accede al bajo cubierta, que yo personalmente lo habilitaría como dormitorio. Realmente tiene muchísimo encanto y por su buen precio, tienes tu casa soñada".

El precio de la vivienda es de 100.000 euros y está ubicada en Orbón Blanco, Castrillón.