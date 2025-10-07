Hugo Fontela y Pablo Armesto, en la exposición de la Colección BBVA en el Niemeyer

El trabajo de los artistas asturianos Hugo Fontela y Pablo Armesto, de referencia de la escena contemporánea, son dos de las propuestas que se podrán ver en la exposición "Arte y Espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA", la exposición organizada por el Centro Niemeyer y BBVA, que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España y que se abre al público este viernes.

Fontela y Armesto aportan dos visiones singulares –desde la pintura y desde la luz y la geometría– a esta muestra colectiva comisariada por Alfonso de la Torre, que presentará a través de cuatro capítulos, una selección de obras de arte antiguo y pintura, esculturas y fotografías contemporáneas, y también alguna obra de videoarte, que se podrá visitar en la Cúpula hasta el 1 marzo de 2026.

Tras pasar por el Jardín Botánico de Madrid y el Palacio de San Nicolás de Bilbao, la muestra pretende poner de manifiesto la importancia que la espiritualidad, entendida desde un punto de vista antropológico universal, ha ejercido en la creación artística a lo largo del tiempo.

Sirviéndose de la religión, la filosofía, la luz, la energía, el vacío, el silencio, lo sublime, la metáfora o el símbolo, artistas de distintas épocas han reflexionado acerca de los propósitos de la creación y han tratado de plasmar en su trabajo ese aspecto esencial del ser humano, interior y trascendental que da sentido a nuestras vidas.

El punto de partida de ese viaje que plantea la exposición ""Arte y Espiritualidad" es el comienzo, el origen, simbolizado por la presencia de centros en las imágenes artísticas. La caja metafísica de Jorge Oteiza, con su misterioso centro oculto, pensante y energético, ejemplifica el nacimiento de la imagen de lo invisible. Esta sección incluye además las obras de Hugo Fontela, Pablo Armesto, Alfonso Albacete o David Rodríguez Caballero, entre otros, cuya indagación del origen se plasma mediante representaciones diversas, como la espiral, el torbellino, el círculo, el haz luminoso o el Niño Jesús.

Una segunda sección acoge creaciones relativas a imágenes del cielo y sus equivalentes simbólicos –paraísos, jardines o edenes–, y también las que ilustran lo contrario, la muerte y la desolación– que simbolizan los desiertos.

La otra mitad de la exposición se refiere a "milagro y sanación" y a la fugacidad de la vida, con varias piezas excepcionales, como una pintura anónima de San Jerónimo, o las vanitas de Joaquín Sorolla, Marina Abramović y Jaume Plensa, en diálogo con piezas de Miquel Barceló o Manuel Franquelo, complementadas por los paisajes espectrales de Ernst Karl Eugen Körner o Juan Carlos Savater, entre otros artistas.

Para profundizar en todas estas reflexiones se ofrecen visitas guiadas a la muestra que explicarán al visitante su planteamiento y le permitirán conocer mejor las obras expuestas y las motivaciones que llevaron a crearlas. Serán los domingos 12 de octubre, 2 y 23 de noviembre, 14 de diciembre, 4 y 25 de enero, 8 de febrero y 1 de marzo.