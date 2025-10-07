El juez da la razón a dos trabajadores del Ayuntamiento de Avilés para cobrar la prima de jubilación

El titular del Juzgado de lo Social número 1 de Avilés ha condenado al Ayuntamiento a abonar cerca de 5.000 euros a dos trabajadores municipales –un conserje y una administrativa– que reclamaron en el juzgado que se les abonara la prima de jubilación. El sindicato Usipa, como representante de los afectados, denuncia que el Consistorio viene incumpliendo el convenio colectivo en lo que a las primas de jubilación se refiere. Ya suman una decena de fallos a su favor en el mismo sentido. "No es una prima, es una mensualidad y no es nada desproporcionado teniendo en cuenta los sueldos de este Ayuntamiento", subrayó el secretario de Usipa, Iván Iglesias, quien afeó que el Consistorio continúe defiendo este asunto en el juzgado "cuando es un derecho de los trabajadores" recogido en el artículo 48 del acuerdo regulador que rige desde 2011 para los trabajadores del Ayuntamiento de Avilés.

El juez estimó la demanda de un conserje, con más de 30 años de antigüedad, a quien deberán abonarle algo más de 1.800 euros mientras que la cantidad pendiente de adeudar a la administrativa, por el mismo concepto, la prima de jubilación, es de 2.800 euros. En el sindicato Usipa insisten en que la ley ampara a los trabajadores mientras que desde el Ayuntamiento se insiste en el "derroche de dinero de las arcas municipales" para defender ante el juez su negativa a abonar esas primas de jubilación "que son un derecho" de los dos afectados en este caso.

Defender la ley

El representante de Usipa incidió asimismo en que, si bien el nuevo concejal de Recursos Humanos se ha mostrado "muy accesible" desde que asumió las nuevas delegaciones "para tratar de que todo funcione", el sindicato advierte de que seguirán dando la batalla. Así, Iván Iglesias aseguró que cuando Usipa tenga conocimiento de que un técnico del Ayuntamiento elabore un informe contrario a los derechos de los funcionarios valorarán si también se querellan contra ese técnico. "Seguiremos defendiendo lo que dice la ley", aseveró el representante de Usipa, quien garantizó que cualquier demanda referida a las primas de jubilación del Ayuntamiento de Avilés que vuelva a pasar por los juzgados "se seguirá ganando, como todas las anteriores".

Desde Usipa agradecieron asimismo la implicación de los abogados Esteban Intriago y Juan Salvador Rey, del despacho Prodis.

Un permiso discutido tras la maternidad

El juez también ha dado la razón a una trabajadora municipal que demandó al Ayuntamiento al haberle sido denegada la posibilidad de disfrutar, de forma encandenada, el permiso de maternidad, días de asuntos propios y compensatorios que le quedaban por disfrutar antes de dar a luz y el permiso de lactancia.

La empleada argumentó que lo hacía en ese orden porque, si enlazaba el permiso de maternidad y lactancia, se agotaba el plazo permitido para disfrutar de los días compensatorios y de asuntos propios, cuestión que le fue denegada por los ressaponsables del servicio al que se encontraba adscrita.

Ahora el juez le da la razón a la trabajadora y requiere al Ayuntamiento que cumpla con el derecho que asiste a la afectada en el estatuto de los trabajadores para disfrutar de dichos días. Si no fuera posible, se la deberá indemnizar con la cantidad de 819,95 euros. Esta sentencia no es firme y cabe recurso.