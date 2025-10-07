Esta es la nueva ayuda del Ministerio de la que podrán beneficiarse hasta 600 barcos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado la orden de bases reguladoras y convocatoria 2025 de las ayudas para la adquisición e instalación de equipos de localización, conocidos como "cajas azules", en buques pesqueros de 12 a 15 metros de eslora. Estas "cajas azules" son dispositivos electrónicos que, de modo parecido a las "cajas negras" de los aviones, registran la posición, los movimientos y la velocidad de navegación los barcos

Estas ayudas están financiadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y buscan anticipar el cumplimiento de la nueva obligación de localización de los buques de pesca que la Comisión Europea impondrá a partir del 10 de enero de 2026.

Eslora

Hasta ahora, solo los buques de más de 15 metros de eslora estaban obligados a contar con estos dispositivos. Con la modificación del reglamento de control, la exigencia se amplía a los buques de 12 metros o más.

Subvenciones

Para facilitar la adaptación, el Ministerio ofrece esta línea de subvenciones, destinada especialmente a micropymes, que son mayoría en este segmento de flota. Las ayudas cubrirán los costes de compra, instalación y puesta en marcha de los equipos de localización.

Buques

Se estima que unos 600 buques que operan en el caladero nacional podrán acogerse a esta medida. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 1 de diciembre de 2025.