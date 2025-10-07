Visita de los mayores del Nodo al Ayuntamiento de Avilés
La semana de los mayores de Avilés finalizó el pasado viernes con sendas actividades orientadas, como el resto de la programación, incrementar la participación de las personas mayores de Avilés en los diferentes ámbitos de la vida de la ciudad, promoviendo un envejecimiento saludable y activo, así como el intercambio generacional. En esta tercera edición, además, se pretendía poner el foco en la actividad física y el cuidado de la salud para una vida plena. Así, los usuarios de la residencia de mayores del Nodo tuvieron la oportunidad de realizar una visita al Ayuntamiento de la mano de la concejala Ana Guerra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
- Este es el primer puerto en Asturias donde se puede ver el buque que cuenta la cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento
- La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés