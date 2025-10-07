Visita de los mayores del Nodo al Ayuntamiento de Avilés

La semana de los mayores de Avilés finalizó el pasado viernes con sendas actividades orientadas, como el resto de la programación, incrementar la participación de las personas mayores de Avilés en los diferentes ámbitos de la vida de la ciudad, promoviendo un envejecimiento saludable y activo, así como el intercambio generacional. En esta tercera edición, además, se pretendía poner el foco en la actividad física y el cuidado de la salud para una vida plena. Así, los usuarios de la residencia de mayores del Nodo tuvieron la oportunidad de realizar una visita al Ayuntamiento de la mano de la concejala Ana Guerra.