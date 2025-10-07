Vox Castrillón, al PP: "No daremos carta blanca para apoyar al gobierno"

Vox Castrillón defiende que las políticas del gobierno del PP "se deben a la coalición y entendimiento" que la formación de Santiago Abascal "les ha brindado". Por ello, su portavoz municipal, Rafael González, enfatiza que la única opción que puede garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento "en términos de estabilidad, prosperidad y servicios" es la conformada con el gobierno del PP. "Sin nosotros no está garantizada", remarca González, que tiene claro que su formación "quiere hacer valer los principios de su programa electoral" y que no dudará en apoyar los proyectos del gobierno coincidentes con su programa. Eso sí, advierte, Vox "no dará carta blanca a los populares" para apoyar los presupuestos de 2026.

Vox subrayó que la rebaja fiscal derivada de la reforma de las ordenanzas como los futuros presupuestos de 2026 deben marcar el inicio de una nueva etapa del mandato. "Será una etapa en la que Vox hará valer sus reivindicaciones y sus compromisos con los vecinos". "El PP gobierna en minoría y en solitario, pero sólo alcanza la mayoría absoluta gracias al apoyo de VOX cuando los criterios de ambas formaciones coinciden", remarcó no sin antes enfatizar que esos acuerdos deben basarse "en el diálogo, la negociación y el respeto mutuo, no en la imposición". González defendió además que "ha costado esfuerzo, trabajo y mucha perseverancia empezar a ver la luz al final del túnel" tras "una situación administrativa caótica e ineficaz que dejó la izquierda en mandatos anteriores". También criticó al PSOE e IU por "entorpecer" la labor del PP por su "incapacidad de asumir su derrota en las urnas". A su juicio, ambos grupos de la oposición "han mantenido actitudes sectaria y prepotente hacia la derecha, y han mentido y han recurrido a su habitual política de cancelación para desacreditar a quienes piensan distinto o discrepan de su doctrina".

González entiende que en Castrillón "ahora gobierna la derecha con una visión más realista de las necesidades de los vecinos, centrada en la prosperidad, la mejora continua y el servicio al bien común, atrás quedan las políticas sectarias, populistas y defendidas por una izquierda hipócrita que se cree moralmente superior y pretende imponer sus mal llamadas ideas progresistas al resto".

"Venden que bajan impuestos pero suben la carga impositiva", critica IU

IU de Castrillón critica que el PP "quiere vender que baja los impuestos" cuando "lo que es hace es mantener la carga impositiva" a los vecinos. "Lo que baja por un lado, lo incrementa por el otro", afirman desde IU, y detallan: sube la tasa de la basura para recaudar 524.000 euros más y sube el agua y el alcantarillado el 2,7% que corresponde al IPC interanual , y, como compensación, baja el IBI urbano 548.301,41 euros. Sí mantiene la carga impositiva y sube el IPC el 2,7%.

"Está claro que la ciudadanía con el mismo salario va a tener que afrontar más gastos", indica Yasmina Triguero, portavoz de IU, que remarca que la carga impositiva de la basura "la asumen todos los domicilios de la zona urbana y rural". "Además eximen del incremento a las actividades económicas a los tres de los cuatro epígrafes de la ordenanza, no buscando fórmulas de bonificación o de reducción más progresivas, la aplicación de la subida es desigual", critican desde IU, que ven que la bajada del IBI provoca "mayor tensión en la compra de vivienda" cuando la especulación con está al alza.