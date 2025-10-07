La zona azul vuelve a la zona de la estación tras las obras

Finalizada la intervención en la zona de la estación de Avilés, en la avenida de los Telares, la zona azul ha vuelto a recuperar algunas plazas que quedaron anuladas durante las obras, como se aprecia en la imagen. Si bien, queda por completar la reparación del firme y la instalación de las nuevas marquesinas, los vehículos han comenzado a ocupar las nuevas plazas disponibles frente al acceso a la terminal. Como parte de esta intervención, por dos millones de euros, se había anunciado que el carril bus se alargará y empezará en la isla donde antes aparcaban los taxis, convertida ahora en una plaza, aunque pendiente de remates.