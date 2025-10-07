La zona azul vuelve a la zona de la estación tras las obras
Finalizada la intervención en la zona de la estación de Avilés, en la avenida de los Telares, la zona azul ha vuelto a recuperar algunas plazas que quedaron anuladas durante las obras, como se aprecia en la imagen. Si bien, queda por completar la reparación del firme y la instalación de las nuevas marquesinas, los vehículos han comenzado a ocupar las nuevas plazas disponibles frente al acceso a la terminal. Como parte de esta intervención, por dos millones de euros, se había anunciado que el carril bus se alargará y empezará en la isla donde antes aparcaban los taxis, convertida ahora en una plaza, aunque pendiente de remates.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
- Este es el primer puerto en Asturias donde se puede ver el buque que cuenta la cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento
- La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés