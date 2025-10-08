El abono de las primas de jubilación, pendiente del Supremo

El gobierno bipartito del Ayuntamiento de Avilés señaló ayer que la "intención política" es la "del allanamiento" ante las demandas de abono de primas de jubilación anticipadas de trabajadores laborales del Ayuntamiento. Pero aclara que, siguiendo indicaciones de la Sindicatura de Cuentas, aplazará el abono de primas hasta que el Tribunal Supremos dicte doctrina.

El Ayuntamiento de Avilés ya ha perdido una decena de sentencias por incumplir el convenio colectivo en lo que se refiere a las primas de jubilación, según el sindicato Usipa.

Desde el equipo de gobierno señalaron ayer como su voluntad es la del "allanamiento", una figura jurídica que en realidad es una declaración de voluntad por la que acepta las pretensiones del demandante, lo que supone reconocer que su reclamación es procedente.

Pero esta es la "intención política", porque también añadió que "esta cuestión ha sido analizada, fiscalizada e informada recientemente en un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias", que recomienda "aplazar el abono de estas primas en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial al respecto".

"La Sindicatura de Cuentas nos ha advertido, tanto al Ayuntamiento de Avilés como a los distintos ayuntamientos asturianos, de que debemos de esperar a un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el fondo del asunto". Añadió el gobierno local que, tras consultar la cuestión con los servicios técnicos municipales y, en base a este informe, se decide esperar a un pronunciamiento del Tribunal Supremo".