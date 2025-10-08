El abono de las primas de jubilación, pendiente del Supremo
El Ayuntamiento de Avilés admite la razón de las reclamaciones de sus trabajadores, pero "sigue instrucciones de la Sindicatura de Cuentas"
El gobierno bipartito del Ayuntamiento de Avilés señaló ayer que la "intención política" es la "del allanamiento" ante las demandas de abono de primas de jubilación anticipadas de trabajadores laborales del Ayuntamiento. Pero aclara que, siguiendo indicaciones de la Sindicatura de Cuentas, aplazará el abono de primas hasta que el Tribunal Supremos dicte doctrina.
El Ayuntamiento de Avilés ya ha perdido una decena de sentencias por incumplir el convenio colectivo en lo que se refiere a las primas de jubilación, según el sindicato Usipa.
Desde el equipo de gobierno señalaron ayer como su voluntad es la del "allanamiento", una figura jurídica que en realidad es una declaración de voluntad por la que acepta las pretensiones del demandante, lo que supone reconocer que su reclamación es procedente.
Pero esta es la "intención política", porque también añadió que "esta cuestión ha sido analizada, fiscalizada e informada recientemente en un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias", que recomienda "aplazar el abono de estas primas en tanto en cuanto no exista doctrina jurisprudencial al respecto".
"La Sindicatura de Cuentas nos ha advertido, tanto al Ayuntamiento de Avilés como a los distintos ayuntamientos asturianos, de que debemos de esperar a un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el fondo del asunto". Añadió el gobierno local que, tras consultar la cuestión con los servicios técnicos municipales y, en base a este informe, se decide esperar a un pronunciamiento del Tribunal Supremo".
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
- Este es el primer puerto en Asturias donde se puede ver el buque que cuenta la cuenta la historia de la mayor gesta marítima hasta el momento
- La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés
- DXC apuesta por Avilés y generará 325 empleos