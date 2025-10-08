"La Administración cerca de ti" llega al CIFP Avilés

El alumnado del ciclo formativo de grado medio de Instalaciones de Telecomunicaciones del CIFP Avilés, participó ayer en una jornada impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática denominada "La Administración cerca de ti", en la foto. En la iniciativa participaron la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, además del director de la FP asturiana, Ángel Balea, entre otros. La directora del centro, Susana Fonseca, agradeció la visita por el aprendizaje adquirido por el alumnado "para su vida laboral y personal". Los jóvenes aprendieron a usar su cl@ve permanente y acceder a aplicaciones como Carpeta Ciudadana.