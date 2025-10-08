CCOO exige a Windar que abandone los despidos y solo aplique expedientes temporales

La Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC OO) de Asturias exige a Windar Renovables que retire su plan de despidos (ERE) y que solo aplique un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), al no existir ninguna causa estructural que justifique la extinción de empleos.

Windar Renovables negocia con los sindicatos un ERE que afectaría, en principio, a 27 empleados de su filial Windar Wind Services, mientras que al resto de la plantilla le aplicaría un expediente temporal. Se trata de otros 40 de la misma filial y que prestan servicios en otras firmas del propio grupo. La empresa justifica la medida en la paralización y/o desestimación de proyectos de fabricación que tenía en cartera.

Las causas

Las causas de esta falta de pedidos se encuentra, según la compañía, en la ofensiva de Donald Trump contra las energías renovables, especialmente contra los parques eólicos marinos, la dura competencia de los países asiáticos, especialmente China, y la inacción de las autoridades europeas para blindar a la industria y las compañías europeas frente a sus competidores.

La Federación de Industria de CC OO cargó en un comunicado contra Windar por pretender aplicar los despidos en los 27 trabajadores "que, hace apenas nueve meses, aceptaron desplazarse temporalmente a la planta de Fene (Ferrol) para sostener la producción y cumplir con los compromisos adquiridos por la empresa".

En su opinión, estos trabajadores fueron "imprescindibles para que la compañía saliera adelante, y ahora se les paga con una carta de despido. Es injusto, inmoral y posiblemente ilegal".

El mercado

Según el sindicato, "no existe causa estructural que justifique una medida de extinción" de los 27 empleos porque "la situación del mercado eólico es temporal y reversible, con subastas internacionales reprogramadas para 2025 y 2026 (Reino Unido, Francia, España, Polonia, Estados Unidos)".

Añade la Federación de Industria de CC OO en Asturias que "el Real Decreto-ley 32/2021 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo son claros: cuando las causas son temporales, deben aplicarse medidas temporales, como los ERTE, y no despidos".

Basándose en estas razones, el sindicato "exige que la reunión de la mesa negociadora convocada para hoy no sea un mero trámite para 'guardar las formas', sino un espacio real de búsqueda de soluciones que prioricen el empleo, el cumplimiento de la ley y la responsabilidad social".

De manera paralela a esta negociación, Windar ha activado el ERTE negociado el pasado verano para 34 trabajadores de las filiales asturianas Tadarsa Eólica, Dacero y Windar Offshore.