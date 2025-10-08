Cinco bandas jóvenes conforman el cartel de "Avilés suena bien"

Son jóvenes y músicos y se acerca s gran día. El área de Juventud del Ayuntamiento de Avilés ha programado una nueva edición del festival "Avilés Suena Bien", una cita que se desarrollará durante la tarde del viernes en la plaza Pedro Menéndez, un espacio que desde su renovación integral se ha convertido en un lugar idóneo para conciertos. Comenzará a las 18.00 horas y se extenderá, aproximadamente, hasta las 23.00. Actuarán cinco bandas de diferentes estilos que tienen en común su juventud y su amor por la música.

"Serán conciertos gratuitos y el cartel es el más variado de los últimos años lo que demuestra la diversidad artística que tenemos en Avilés", señaló la concejala de Juventud, Raquel Ruiz, durante la presentación del festival. "Es una cantera bastante joven que esperamos que algún día pueda participar en otros escenarios, no solamente en eventos de la ciudad, sino en otros lugares de Asturias, como le ocurre a muchas de las bandas que han participado en otras ediciones de este festival", añadió la edil antes de presentar a las cinco bandas de este año.

"Glutemato" es un trío de guitarra, bajo y batería. Su sonido bebe de diferentes corrientes musicales aunque lo suyo, destacan, es el rock alternativo "con un pequeño toque punk". Sus letras abordan temas sociales e historias más personales, según destacan los miembros de este trío.

Las "Belekate" también se subirán al escenario de la plaza Pedro Menéndez. Este trío formado por chicas presenta un repertorio de versiones de pop rock desde los años ochenta a la actualidad con teclado, guitarra y voz.

Alex Abati, que es cantautora, mostrará su pericia musical con temas con influencias del pop rock británico y español.

"Tangerine" ofrece un sonido más guitarrero, se decantan por un repertorio que oscila entre el rock y el heavy metal y además presentarán algún que otro tema propio.

"Flor de Vino" es un grupo con raíz gijonesa aunque con marcado acento avilesino ya que su líder, Alba Bolaño, es natural del barrio de Llaranes. Su estilo se mueve entre el pop rock y se detiene en sonidos más propios del indie. Esta banda, fundada el año pasado, ya participó en la última edición del Festiamas. Además, "Flor de vino", que grabará su primer Ep en próximas fechas, tiene el honor de haber actuado en el estadio de El Molinón en la previa de un partido del Sporting.