Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Windar: la plantilla pide la mediación de Industria

El comité de empresa rechaza la última oferta de la compañía para los 27 despidos de su filial Windar Wind Services

Grandes piezas de Windar en el Puerto de Avilés para su exportación, en una imagen de archivo.

Grandes piezas de Windar en el Puerto de Avilés para su exportación, en una imagen de archivo. / Mara Villamuza

M. Martínez

Avilés

La negociación sigue enquistada en Windar Renovables para ajustar plantilla con despidos en Windar Wind Services ante la falta de proyectos. Tanto es así que el comité de empresa, tras la reunión de ayer, ha emplazado al Principado a mediar en el conflicto. Mientras tanto, se preparan para iniciar movilizaciones.

La reunión de ayer finalizó, de nuevo, sin acuerdo y tan enquistada o más que hasta ahora. Tanto es así, que la compañía ha pospuesto la reunión prevista para este viernes hasta el próximo miércoles.

El comité de empresa reclamó ayer de nuevo que se retire el expediente de regulación de empleo para los 27 trabajadores que habían sido trasladados en enero a Galicia. Pero la respuesta fue una oferta de la compañía que los sindicatos consideran «insuficiente y alejada de la realidad económica del grupo», según aseguró el comité de empresa en un comunicado público emitido posteriormente.

Los representantes de los trabajadores defienden que «el proceso debe resolverse con respeto hacia las personas trabajadoras, garantizando condiciones acordes a la solvencia y a las expectativas de negocio de Windar Renovables, que son de sobra conocidas y reconocidas en el sector».

Por este motivo, el comité de empresa ha emplazado «a la Consejería de Empleo del Principado a que intervenga y medie en el conflicto, con el objetivo de favorecer una solución equilibrada y justa que evite más tensión y desgaste en la plantilla».

Noticias relacionadas y más

La negociación de estos despidos se suma a la del ERTE para otros 40 trabajadores de Windar Wind Services que prestan servicios en otras firmas del propio grupo. Además, hay otro ERTE activo en el resto de filiales del grupo. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
  2. El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
  3. La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés
  4. La antigua guardería avilesina que acogerá un innovador centro de día, más cerca: ya hay empresa para completar la obra
  5. El emocionante discurso de la hija del avilesino Nico de las Heras en la entrega de los 'Moscones de oro
  6. Manuel Campa: "Avilés tiene suelo para 900 viviendas sin tocar el Plan Urbano"
  7. Trasona disfruta de su festival de dragones
  8. Un sorprendente banquete de Acción de Gracias para Pedro Menéndez: un jefe indio y un chamán acompañan la cena del Adelantado

Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno: "La violencia machista ha de ser la primera cuestión de Estado"

Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno: "La violencia machista ha de ser la primera cuestión de Estado"

Conflicto en Windar: la plantilla pide la mediación de Industria

Conflicto en Windar: la plantilla pide la mediación de Industria

El referente regional de la formación industrial coge vuelo en Avilés: misión, paliar la falta de trabajadores

El referente regional de la formación industrial coge vuelo en Avilés: misión, paliar la falta de trabajadores

Los parques caninos de Corvera, más "cómodos y agradables" que nunca tras la instalación de nuevo mobiliario urbano

Los parques caninos de Corvera, más "cómodos y agradables" que nunca tras la instalación de nuevo mobiliario urbano

Dos kilómetros de atasco en la autopista "Y", a la altura de Tabaza, tras la caída de un motorista

Dos kilómetros de atasco en la autopista "Y", a la altura de Tabaza, tras la caída de un motorista

Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres

Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres

CCOO exige a Windar que abandone los despidos y solo aplique expedientes temporales

CCOO exige a Windar que abandone los despidos y solo aplique expedientes temporales

Molleda guarda un secreto bajo tierra: hallan una posible torre del reino de Asturias

Molleda guarda un secreto bajo tierra: hallan una posible torre del reino de Asturias
Tracking Pixel Contents