Conflicto en Windar: la plantilla pide la mediación de Industria

La negociación sigue enquistada en Windar Renovables para ajustar plantilla con despidos en Windar Wind Services ante la falta de proyectos. Tanto es así que el comité de empresa, tras la reunión de ayer, ha emplazado al Principado a mediar en el conflicto. Mientras tanto, se preparan para iniciar movilizaciones.

La reunión de ayer finalizó, de nuevo, sin acuerdo y tan enquistada o más que hasta ahora. Tanto es así, que la compañía ha pospuesto la reunión prevista para este viernes hasta el próximo miércoles.

El comité de empresa reclamó ayer de nuevo que se retire el expediente de regulación de empleo para los 27 trabajadores que habían sido trasladados en enero a Galicia. Pero la respuesta fue una oferta de la compañía que los sindicatos consideran «insuficiente y alejada de la realidad económica del grupo», según aseguró el comité de empresa en un comunicado público emitido posteriormente.

Los representantes de los trabajadores defienden que «el proceso debe resolverse con respeto hacia las personas trabajadoras, garantizando condiciones acordes a la solvencia y a las expectativas de negocio de Windar Renovables, que son de sobra conocidas y reconocidas en el sector».

Por este motivo, el comité de empresa ha emplazado «a la Consejería de Empleo del Principado a que intervenga y medie en el conflicto, con el objetivo de favorecer una solución equilibrada y justa que evite más tensión y desgaste en la plantilla».

La negociación de estos despidos se suma a la del ERTE para otros 40 trabajadores de Windar Wind Services que prestan servicios en otras firmas del propio grupo. Además, hay otro ERTE activo en el resto de filiales del grupo. n