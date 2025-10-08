Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno: "La violencia machista ha de ser la primera cuestión de Estado"

"Desde el Ministerio de Igualdad queremos colocar la violencia machista como la primera cuestión de Estado en este país", declaró ayer en Avilés María Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno. La bilbaína fue la encarga de cerrar el Congreso Anual de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer, que se celebró durante los últimos dos días en el Centro Niemeyer.

En su discurso no se quiso olvidar de que las 29 mujeres asesinadas en lo que va de año en España, ya que es algo que "nos preocupa muchísimo y lo queremos colocar siempre en una política pública feminista como la primera cuestión de Estado".

"El encuentro de Avilés ha servido una vez más para demostrar el gran trabajo que se hace desde las unidades de violencia en las delegaciones y subdelegaciones, que acompaña y protege a las mujeres víctimas de violencia machista y a las supervivientes", apuntó Guijarro, que cree que "es muy importante que, en política pública, se evalúe constantemente, se ajusten las estrategias y sobre todo estemos pegadas a las personas que trabajan en primera línea con las mujeres agredidas". La secretaria de Estado aseguró que "la gran mayoría del trabajo está ya hecho pero siempre hay que ajustar", y por eso son importantes como el celebrado en tierras asturianas. Además, quiso poner el foco en el cambio de paradigma que se vive dentro de la violencia. "Estamos trabajando sobre la violencia digital, porque el entorno digital es uno de los espacios donde más violencia se ejerce contra las mujeres", afirmó la política, que también mostró su preocupación por la violencia vicaria.