Igualdad asegura en Avilés que el sistema de vigilancia Viogen es "robusto y útil"
"El 90% de las víctimas que tenemos protegidas con las pulseras de seguimiento lo recomiendan a otras mujeres", asegura Martínez Perza
N. M.
"Nuestro sistema Viogen es robusto y útil, protege y salva vidas", aseguró ayer en Avilés Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno en materia de Igualdad, antes de entrar al Congreso Anual de Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, que se celebró a puerta cerrada en el Centro Niemeyer. La andaluza aseguró, al respecto de la polémica por el fallo de las pulseras de seguimiento a los maltratadores, que "el sistema siempre ha estado protegiendo a las mujeres", aunque reconoció que hubo dificultades para entregar datos de incumplimientos antiguos a los juzgados.
"A final de año quedó solucionado, nunca hubo una víctima en peligro por eso", explicó Martínez Perza, que destacó que "el 90% de las víctimas que tenemos protegidas en el sistema Cometa recomienda a otras víctimas que acudan a él porque se aumenta la protección que reciben". Además, habló también de la importancia de las unidades de violencia sobre la mujer en todas las delegaciones de gobierno del territorio español, calificándolas como "elementos clave de todo el sistema de protección, de prevención, de sensibilización en relación a la violencia de género".
Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, tuvo palabras de recuerdo para las tres mujeres asesinadas por violencia de género e instó a las mujeres "y a sus entornos a que denuncien".
