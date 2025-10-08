Dos kilómetros de atasco en la autopista "Y", a la altura de Tabaza, tras la caída de un motorista
El conductor de la motocicleta ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital
M. G. S.
Mucha precaución en la "Y". La caída de un motorista en la autopista, a la altura de Tabaza (Carreño), ha provocado esta tarde retenciones de más de dos kilómetros en la carretera con más tráfico de la región. Según datos de la Guardia Civil, el motorista resultó herido y ha sido trasladado al hospital.
El accidente se produjo en la A-8, sentido Avilés/ Galicia, justo antes del desvío para Tabaza. En las últimas horas, Asturias ha registrado lluvias, lo que dificulta la circulación, más aún en carreteras con gran densidad de tráfico.
