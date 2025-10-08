Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos kilómetros de atasco en la autopista "Y", a la altura de Tabaza, tras la caída de un motorista

El conductor de la motocicleta ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital

Un atasco pasado

Un atasco pasado / DGT

M. G. S.

Mucha precaución en la "Y". La caída de un motorista en la autopista, a la altura de Tabaza (Carreño), ha provocado esta tarde retenciones de más de dos kilómetros en la carretera con más tráfico de la región. Según datos de la Guardia Civil, el motorista resultó herido y ha sido trasladado al hospital.

El accidente se produjo en la A-8, sentido Avilés/ Galicia, justo antes del desvío para Tabaza. En las últimas horas, Asturias ha registrado lluvias, lo que dificulta la circulación, más aún en carreteras con gran densidad de tráfico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
  2. El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
  3. La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés
  4. La antigua guardería avilesina que acogerá un innovador centro de día, más cerca: ya hay empresa para completar la obra
  5. El emocionante discurso de la hija del avilesino Nico de las Heras en la entrega de los 'Moscones de oro
  6. Manuel Campa: "Avilés tiene suelo para 900 viviendas sin tocar el Plan Urbano"
  7. Trasona disfruta de su festival de dragones
  8. Un sorprendente banquete de Acción de Gracias para Pedro Menéndez: un jefe indio y un chamán acompañan la cena del Adelantado

Dos kilómetros de atasco en la autopista "Y", a la altura de Tabaza, tras la caída de un motorista

Dos kilómetros de atasco en la autopista "Y", a la altura de Tabaza, tras la caída de un motorista

Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres

Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres

CCOO exige a Windar que abandone los despidos y solo aplique expedientes temporales

CCOO exige a Windar que abandone los despidos y solo aplique expedientes temporales

Molleda guarda un secreto bajo tierra: hallan una posible torre del reino de Asturias

Molleda guarda un secreto bajo tierra: hallan una posible torre del reino de Asturias

La mejor costera de bonito de la última década, aunque todavía queda cuota disponible, da sus últimos coletazos

La mejor costera de bonito de la última década, aunque todavía queda cuota disponible, da sus últimos coletazos

Sialtrónica lleva sus pasos inteligentes a la industria

Sialtrónica lleva sus pasos inteligentes a la industria

Esta es la única ciudad en Asturias en la que se pueden tocar dinosaurios virtuales

Esta es la única ciudad en Asturias en la que se pueden tocar dinosaurios virtuales

Igualdad asegura en Avilés que el sistema de vigilancia Viogen es "robusto y útil"

Igualdad asegura en Avilés que el sistema de vigilancia Viogen es "robusto y útil"
Tracking Pixel Contents