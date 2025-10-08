La mejor costera de bonito de la última década, aunque todavía queda cuota disponible, da sus últimos coletazos

La mejor costera de bonito del norte de los últimos diez años entra en su tramo final. Aunque todavía queda cuota disponible —se ha consumido alrededor del 60% del total—, varias embarcaciones han dado ya por terminada la campaña y otras, principalmente las de mayor eslora, apuran las últimas jornadas de pesca.

Las capturas se localizan ya lejos del Cantábrico, con alguna excepción en el Golfo de Vizcaya, y predominan los llamados "monos", bonitos de hasta tres kilos de peso. Con la costera dando sus últimos coletazos, los datos oficiales confirman que la de 2025 es la mejor campaña de la última década para la Nueva Rula de Avilés.

Cifras

Solo en agosto, según los últimos datos de la Dirección General de Pesca, se vendieron en Avilés 638.157 kilos de bonito del norte, la cifra más alta registrada en ese mes desde 2015. En comparación, en 2024 se subastaron 469.774 kilos; en 2023 fueron 298.276; en 2020 se llegó a 341.186, y en 2015 apenas 133.195 kilos.

Duración

La campaña de este año destaca también por su larga duración. El primer bonito del norte llegó de forma excepcionalmente temprana: el 12 de mayo, cuando se descargaron 600 kilos en la primera subasta. Sin embargo, el precio inicial no acompañó: la primera tina se vendió a 120,2 euros el kilo, un 65 por ciento menos que en 2024. En total, durante mayo se vendieron 35.322 kilos de bonito en la rula avilesina.

A día de hoy, aunque pocos, todavía quedan barcos en la mar participando en la costera. Y lo más llamativo: aún hay cuota disponible, algo inusual si se compara con años anteriores. En 2016, por ejemplo, la campaña se cerró por decreto el 27 de septiembre al agotarse el cupo. En 2017, el cierre fue el 12 de octubre y, en 2018, 2019, 2020 y 2021, los boniteros abandonaron la pesquería ya a mediados de agosto. Este año aún se espera alguna venta en la Nueva Rula de Avilés.

Etiquetado

Desde las instalaciones pesqueras de Conde de Guadalhorce insisten siempre en la importancia de adquirir bonito con la etiqueta "Pescado de confianza", garantía de que ha sido capturado con artes tradicionales como el curricán o cacea. Este método, que utiliza señuelos en movimiento para capturar los ejemplares uno a uno, está considerado el arte de pesca más selectivo y sostenible, asegurando máxima calidad y frescura.

Distintivos

Desde el pasado julio, el bonito del norte lleva también la marca colectiva "Pescado de rula con artes sanos", un distintivo impulsado al alimón por la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias y la Organización de productores pesqueros de los puertos asturianos (OpAsturias). A primeros de julio se vendieron los primeros 9.000 kilos de bonito del norte con esta novedosa etiqueta descargados en el muelle de Avilés por tres pesqueros: "Nuevo Saramar", "Nuevo Nubei" y "Madre América".

"El objetivo de esta marca es diferenciar el pescado procedente de pesca artesanal de la costa asturiana", explicó entonces en estas páginas el presidente de la Federación de Cofradías de Asturias, Adolfo García Méndez, que destacó, como hicieron también desde la rula avilesina, que las marcas "Pescado de confianza" y "Pescado de rula con artes sanos" no son competencia sino que se complementan la una a la otra.