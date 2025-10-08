Molleda guarda un secreto bajo tierra: hallan una posible torre del reino de Asturias

Buscaban un castro en Molleda, realizaron una investigación arqueológica y se han encontrado con una posible fortificación Alto Medieval. Seguirán buscando las huellas del castro, que está catalogado desde 1959 y que, por el momento, no se ha analizado. La investigación y hallazgo de esa torre de vigía medieval no ha hecho más que comenzar y puede estar vinculada con el Castillo de Gauzón, donde fue forjada la Cruz de la Victoria. La prospección arqueológica se centra en Molleda, en el Picu Castiellu. Esos son solo los primeros pasos tras las primeras catas y según palabras del alcalde, Iván Fernández, los "resultados son esperanzadores".

Prospecciones geofísicas realizadas con magnetómetro en la cima del Pico Castiello. | MARA VILLAMUZA

José Avelino Gutiérrez, que es catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo, explicó al detalle la intervención. Él y su equipo partía de la idea de encontrar un castro, próximo al lugar en el que en los años cincuenta fue hallada la estela antropomorfa de Molleda, cerca de la casería de José Ramón y Manolita Barrera, hijos de la persona que la encontró, su padre Ramón. "El yacimiento está en un monte tupido, de eucaliptos", señaló Gutiérrez. La primera labor fue desbrozar para después realizar una primera prospección con un electromagnetómetro con el fin de averiguar qué le deparaba el subsuelo.

Manuel Mallo e Iván Fernández, que saluda a José Avelino Gutiérrez ante los hermanos Barrera, Manolita y José Ramón. En el recuadro, la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, con una pieza de escoria de fundición de hierro, y a su lado, el director general de Patrimonio, Pablo León.

En total, el equipo realizó tres sondeos en 2024. "En una explanada en lo alto, encontramos lo más interesante, estructuras que nos llevaron a determinar que no era un castro sino que todo apunta a una torre, así que es un yacimiento arqueológico de envergadura e interés y con hallazgos notables que lo podíamos situar en la Alta Edad Media, en pleno Reino de Asturias, sobre los siglos IX y XI", apuntó el experto, que avanzó además que el terreno "escalonado y con escarpes" puede estar relacionado con el Castillo de Gauzón al estar ubicado a medio camino entre esa fortificación castrillonense y Oviedo y a su vez vinculado a "la defensa del Reino Astur". Habló también del hallazgo de cerámicas y otros objetos.

Vanesa Gutiérrez, que es la consejera de Cultura, valoró el hallazgo y mostró el compromiso del Principado para que la investigación continúe en años sucesivos con aportaciones económicas compartidas con el Ayuntamiento. "La toponimia menor da pistas y también la memoria de los vecinos para continuar con esta torre medieval ilusionante del Reino Astur y de interés innegable que contará con varias fases e investigaciones paralelas como si se tratara de las piezas de un puzzle", señaló. En la próxima campaña, además de seguir indagando en la historia de esa posible torre de control medieval, el objetivo es "ampliar el radio de acción para comprobar si existe el castro –catalogado en 1959 pero sin excavaciones–".

La vecina de Molleda Julita Suárez no acudió a la presentación del hallazgo al Ayuntamiento de Corvera, pero sí aportó una serie de escorias de fundición de hierro que podrían estar vinculadas con la cultura castreña. "Tenemos indicios de la existencia de un castro y fosos situados en una propiedad privada", señaló el arqueólogo de la Universidad de Oviedo, que tiene por delante al menos otros tres años de prospecciones en el terreno, en una zona conocida como el castro de Picu Castiellu, que da pistas sobre lo que pudo ser ese entorno próximo a la garganta del Escañorio, como ya apuntó la consejera sobre la toponimia menor. "Estamos ayudando a rescatar la historia del concejo, la política también sirve para actuaciones prestosas, estamos ante un tesoro", concluyó el Alcalde.