Estas son las obras que ejecutará Educación en el colegio Virgen de las Mareas de Avilés

El colegio Virgen de las Mareas y la escuela infantil Jardín de Cantos comparten edificio desde el pasado enero, cuando se llevó a la práctica un traslado no exento de polémica. Desde entonces se han realizado algunas obras menores de mejora y otras están en cartera: actualmente está a punto de comenzar una intervención para la instalación de un "office" vinculado al comerdor escolar-sala de usos múltiples que facilite las tareas de apoyo y la preparación de alimentos en la planta baja. También se acometerá el aislamiento acústico de la primera planta "para mejorar el confort sonoro y la privacidad". En concreto se realizarán mejoras en las zonas que comparten medianera con el Jardín de Infancia, de acuerdo al pliego que maneja la consejería de Educación.

Espacios interiores

Entre las obras propuestas y que están a licitación figura también la adecuación de los espacios interiores del centro "con el fin de optimizar el uso funcional del edificio según las necesidades actuales del centro", la adecuación de espacios en la primera planta "para obtener un aula de apoyo y unos aseos", igualmente la adecuación de espacios en la segunda planta "para zona administrativa con despacho de dirección, sala de educadores y aseo" y la adaptación de una zona exterior para patio de juego y acceso al centro, incluyendo la ejecución de una rampa y puerta de conexión con el polideportivo, según el proyecto, que destaca que los trabajos, presupuestados en 96.770 euros (impuestos incluidos) se prolongarán durante tres meses. La dirección del centro de Jardín de Cantos conocerá los detalles de la obra a lo largo de esta semana.

El traslado del Virgen de las Mareas –que ahora dispone en exclusiva el CIFP del Deporte– al Jardín de Infancia generó numerosas críticas a finales de 2024 y primeros de 2025, cuando se hizo efectivo. En lo respectivo a los espacios, sindicatos advirtieron que carecía de gimnasio, sala de música o plástica. Alertaron también del tamaño de los baños o de espacios "insuficientes" para comedor, biblioteca y salón de actos.