Arrancan los "Encuentros Mineros" de los vecinos de Arnao

N. M.

Data

El Museo de la Mina de Arnao, en Castrillón, acoge esta tarde la vigésima edición de los "Encuentros Mineros" que organiza la asociación de vecinos de Santa María del Mar. A las 19 horas tendrá lugar la inauguración, que contará con la presencia de Marián Carbajal, concejala de Turismo, en representación del Alcalde de Castrillón; y de Yanira Villanueva, presidenta de la asociación vecinal organizadora.

La primera de las charlas tendrá lugar a las 19.15 horas y se titula "La brigada de salvamento minero en la Mina de Arnao. Historia de una reapertura". La impartirá Santiago Suárez García, exjefe de la brigada de salvamento minero. Posteriormente, a las 20 horas, será Iván Rodríguez, jefe de la brigada de salvamento y jefe de seguridad de Hunosa, el que hable sobre como funcionan en la actualidad las brigadas de salvamento y los nuevos retos que tienen ante sí.

El viernes, último día de estos encuentros, Guillermo Laine, ingeniero de minas y experto en la historia de la Mina de Arnao, dará una potencia sobre "remates y cotilleos en la Mina de Arnao".

