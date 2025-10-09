Avilés relanza Espacio Portus con un mural de "Poch" en San Juan de Nieva
"El trabajo no solo nos conecta con la historia de Avilés y el Puerto, sino con la historia de sus gentes", manifestó la presidenta de la Mancomunidad
Espacio Portus se ha hecho un hueco imprescindible en la agenda turística comarcal: este verano –entre el 1 de junio y finales de agosto– un total de 1.550 personas visitaron la instalación, lo que representa un 43 por ciento más que en el mismo periodo de 2024. Familias, colegios... eligen este rincón para aproximarse y conocer la historia de Avilés, que es la de su puerto, y también los secretos ocultos en la gran sima abisal formada por un complejo sistema de cañones submarinos. Ahora hay un motivo más para aproximarse al viejo astillero, el de Ojeda y Aniceto en la curva de Pachico: se trata del mural "Manos de Nieva, Nudos y mar" realizado por el artista corverano José "Poch", considerado uno de los mejores grafiteros del momento.
La pieza, que se inauguró ayer, forma ya parte del itinerario de Espacio Portus, donde el entorno es una pieza más del museo. En la presentación del trabajo participó el autor, "Poch", y una representación de la asociación de vecinos de La Atalaya de Xagó encabezada por su presidente, Luis Sousa. Estuvo también la concejala de Turismo y presidenta de la Mancomunidad Comarca Avilés que hizo hincapié en que este nuevo elemento está llamado "a que más gente se acerque a ver este entorno gracias a los paseos en barco por la ría de Avilés". "Dentro de los itinerarios que hacemos con Espacio de Portus y con los cañones también está el enseñar toda esta zona a todos nuestros visitantes", precisó.
Para la concejala ha sido "una gran oportunidad el poder contar con el artista gracias a la asociación de vecinos de La Atalaya para que nos hiciera este precioso mural, que no solamente nos conecta con la historia de Avilés y el Puerto, sino también con la historia más personal de sus gentes". Por su parte, "Poch" señaló que le inspiró el trabajo de las mujeres en una labor tan tradicional como la reparación de las redes de pesca.
Espacio Portus trabaja ya con horario de invierno, que es el siguiente: los jueves y viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. ▪️El sábado abre de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00. Los itinerarios guiados se realizan a las 11.00 y a las 17.00 horas y es posible realizar reservas para todos los públicos: familias, asociaciones, centros educativos, grupos organizados, grupos con necesidades especiales, movilidad reducida... Ahora suman a la visita un mural.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
- La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés
- La antigua guardería avilesina que acogerá un innovador centro de día, más cerca: ya hay empresa para completar la obra
- El emocionante discurso de la hija del avilesino Nico de las Heras en la entrega de los 'Moscones de oro
- Manuel Campa: "Avilés tiene suelo para 900 viviendas sin tocar el Plan Urbano"
- Trasona disfruta de su festival de dragones
- Un sorprendente banquete de Acción de Gracias para Pedro Menéndez: un jefe indio y un chamán acompañan la cena del Adelantado