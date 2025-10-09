Buscan al ladrón que atacó a una mujer de madrugada en Avilés

La Policía Nacional busca a un ladrón que se llevó el bolso de una mujer a primera hora de la madrugada de hoy en Avilés.

El ataque se produjo en Los Canapés, concretamente, en la avenida de Gutiérrez Herrero.

El hombre que atacó a la víctima del asalto le provocó un hematoma con un objeto sin punta por el cual fue atendida en el cuello.

Tras llevarse el bolso, el ladrón desapareció de la escena y la Policía ahora le busca por la ciudad.

Las cifras de criminalidad en la ciudad se sitúan 12,9 y 15%, por debajo de Oviedo y de Gijón, respectivamente.

La Comisaria Inmaculada Leis se refirió el otro día a los homicidios de Israel Hernández en noviembre de 2024 y de Noelia González, el pasado mes de agosto. "Delitos impredecibles, pero que gracias a la discreta, impecable y rápida investigación realizada se permitió detener a los presuntos autores en un corto espacio de tiempo".

La Comisaria se refirió también al gran reto que supone la vigilancia en el Aeropuerto de Asturias y en el Puerto de Avilés "protegiendo las entradas y salidas y combatir el crimen organizado". Y destacó además la eficiencia que se ha conseguido con la modernización del proceso de tramitación de documentos, "que es la garantía de una identidad protegida".