Buscan al ladrón que atacó a una mujer de madrugada en Avilés
La víctima sufrió un hematoma en el asalto por el que fue atendida
La Policía Nacional busca a un ladrón que se llevó el bolso de una mujer a primera hora de la madrugada de hoy en Avilés.
El ataque se produjo en Los Canapés, concretamente, en la avenida de Gutiérrez Herrero.
El hombre que atacó a la víctima del asalto le provocó un hematoma con un objeto sin punta por el cual fue atendida en el cuello.
Tras llevarse el bolso, el ladrón desapareció de la escena y la Policía ahora le busca por la ciudad.
Las cifras de criminalidad en la ciudad se sitúan 12,9 y 15%, por debajo de Oviedo y de Gijón, respectivamente.
La Comisaria Inmaculada Leis se refirió el otro día a los homicidios de Israel Hernández en noviembre de 2024 y de Noelia González, el pasado mes de agosto. "Delitos impredecibles, pero que gracias a la discreta, impecable y rápida investigación realizada se permitió detener a los presuntos autores en un corto espacio de tiempo".
La Comisaria se refirió también al gran reto que supone la vigilancia en el Aeropuerto de Asturias y en el Puerto de Avilés "protegiendo las entradas y salidas y combatir el crimen organizado". Y destacó además la eficiencia que se ha conseguido con la modernización del proceso de tramitación de documentos, "que es la garantía de una identidad protegida".
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”