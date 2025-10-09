Buscan en Peñas a una mierense de Ujo desaparecida hace cuatro días
La Guardia Civil localiza un vehículo en una zona próxima a la cala de Viodo y las llaves del coche y el teléfono de la mujer en una cueva de un acantilado
I. García
Un amplio dispositivo de búsqueda se desplazó ayer a las inmediaciones del cabo Peñas, en Gozón, para tratar de localizar a una mujer desaparecida en Ujo (Mieres) desde el pasado sábado 4 de octubre, según detalló la Guardia Civil. El coche de la desaparecida fue localizado a las 14.00 horas en una cala de Viodo conocida popularmente como Cueva, situada en la parte derecha del cabo y a la que se accede por una pista de hormigón. Además, los efectivos de la búsqueda localizaron en una cueva de un acantilado próximo una mochila propiedad de la desaparecida, en la que guardaba las llaves del vehículo y su teléfono móvil.
La patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Luanco y del Seprona de Avilés peinó la zona desde primera hora de la tarde. Pronto se sumaron grupos de rescate con perros especializados en la búsqueda de personas además de drones, efectivos de Bomberos de Asturias, Salvamento Marítimo y el equipo de buceadores de la Guardia Civil, los "geas", todo ello para intentar dar con el paradero de la mierense desaparecida. Por parte de Gozón, el dispositivo contó con la participación del patrullas de la Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil. A su vez, la Policía Local de Gozón comunicó la desaparición de la mierense a su homóloga del vecino concejo de Carreño, hacia donde fluyen las corrientes marinas predominantes en el Cantábrico.
