Cabero se hace con la obra del Palacio de Balsera, que será un nuevo espacio de arte en Avilés

Paso adelante para transformar el viejo conservatorio de Avilés, el palacio de Balsera, en un espacio de arte en el corazón de la ciudad. El Ayuntamiento adjudicará por 2.765.567 euros (impuestos incluidos) a la empresa Cabero Edificaciones SA, el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución de obras de rehabilitación del edificio. La suya ha sido la mejor oferta de las cinco que se presentaron a la licitación, según la Mesa de Contratación municipal. El contrato tiene un plazo de ejecución de un año y será financiado íntegramente con fondos europeos .

Es objeto del proyecto definir las obras necesarias para la restauración integral del edificio, recuperando los elementos que ya acusan desgaste o deterioro, buscando el máximo respeto a su estado original, como punto de partida para su conservación y poder continuar dándole uso.

Por ello el primer y principal objeto del proyecto, es la conservación y restauración del edificio, empezando por adaptarlo del uso educativo que ha tenido hasta ahora a un uso cultural como Centro de Arte. La actuación también persigue convertir el histórico edificio en un inmueble más sostenible e inclusivo, potenciando su valor como atractivo turístico. Desde un punto de vista funcional, para dedicar el Palacio Balsera a un uso cultural o museístico, será necesario estudiar el funcionamiento y circulaciones del edificio, para lo cual se le debe dotar de una entrada, zonas de exposición y circulación, aseos para el publico y una zona para la administración y gestión del edificio. Esto irá unido a zonas de almacenaje, instalaciones .... La salida del inmueble se destinará a una tienda, que será en este caso el lugar accesible por el que acceder al edificio. Se actuará sobre las seis plantas del edificio con una superficie construida de 1.228 metros cuadrados.

Las obras, como ya informó este diario, incluirán la instalación de un ascensor que de servicio a todos los niveles del edificio, con plantas accediendo desde cada tramo de la escalera. También se incorporará un núcleo de comunicación vertical a través de un nuevo edificio anexo a construir. Estas actuaciones, se deben complementar con la intervención en las instalaciones del edificio, sometidas a normas mas rígidas, en cuanto a los requisitos de prestación y seguridad.

Además de disponer de un arquitecto jefe de obra y un encargado, la empresa adjudicataria deberá contar con un conservador-restaurador jefe con la titulación académica oficial: título de Grado Universitario (o su equivalente Título Superior) en Conservación Restauración de Bienes Culturales, calificación que tiene este histórico palacete de la calle Julia de la Riva, en pleno corazón del casco histórico avilesino.