Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del Círculo Polar Ártico a Avilés: este es el megabuque que ha atracado en Avilés

El "Key Knight" trae en sus bodegas casi 60.000 toneladas de concentrado de mineral para Asturiana

El buque entrando al Puerto de Avilés.

El buque entrando al Puerto de Avilés. / Autoridad Portuaria

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

El Puerto de Avilés ha recibido en las últimas horas al granelero "Key Knight", de 229 metros de eslora y 14,43 metros de calado. Trae en sus bodegas casi 60.000 toneladas de concentrado de mineral para Asturiana de Zinc.

Dimensiones

"Al tener estas dimensiones, el buque debe cumplir varios requisitos para su maniobra de entrada y salida del puerto como hacerlo con luz diurna, en marea alta y provisto de tres remolcadores", explicaron desde la Autoridad Portuaria.

El barco remolcado a puerto, con el faro al fondo.

El barco remolcado a puerto, con el faro al fondo. / Autoridad Portuaria

Alaska

La carga llega desde la mina Red Dog, una de las minas de zinc a cielo abierto más grandes del mundo, ubicada a 170 kilómetros al norte del círculo polar ártico, en Alaska.

El barco llegando al muelle avilesino.

El barco llegando al muelle avilesino. / Autoridad Portuaria

Partículas

"Su operativa de descarga durará entre 10 y 15 días y se realiza de la manera más limpia posible: el mineral pasa del barco a una tolva que lo vacía sobre una cinta transportadora cubierta y pasa directamente a almacenarse en la fábrica", explicaron. Medioambientalmente hay un impacto de tráfico rodado muy bajo y una menor suspensión de partículas en el aire.

El barco preparado para entrar a puerto con la colaboración de los remolcadores.

El barco preparado para entrar a puerto con la colaboración de los remolcadores. / Autoridad Portuaria

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
  2. Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
  3. La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
  4. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  5. Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
  6. Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
  7. Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
  8. Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”

Buscan al ladrón que atacó a una mujer de madrugada en Avilés

Buscan al ladrón que atacó a una mujer de madrugada en Avilés

Del Círculo Polar Ártico a Avilés: este es el megabuque que ha atracado en Avilés

Del Círculo Polar Ártico a Avilés: este es el megabuque que ha atracado en Avilés

Llega al Centro Niemeyer de Avilés una de las bandas españolas más icónicas del rock latino

Llega al Centro Niemeyer de Avilés una de las bandas españolas más icónicas del rock latino

Multan a una ciclista en Avilés con 90 euros y le lleva la grúa la bici por atarla a una farola

Multan a una ciclista en Avilés con 90 euros y le lleva la grúa la bici por atarla a una farola

La inmigración rejuvenece el área sanitaria avilesina (estas son las cifras que aporta la población de otros países)

La inmigración rejuvenece el área sanitaria avilesina (estas son las cifras que aporta la población de otros países)

Jugó en Kazajistán, fue clave para foguear a algunas de las estrellas del actual Valencia y ahora es un pilar del Avilés: "Tengo mucha ilusión con este equipo, creo que hay mucho nivel"

Jugó en Kazajistán, fue clave para foguear a algunas de las estrellas del actual Valencia y ahora es un pilar del Avilés: "Tengo mucha ilusión con este equipo, creo que hay mucho nivel"

Gemma Mateo, psicóloga de Afesa: "La mayoría de los usuarios en patología mental son niños, adolescentes y población joven"

Gemma Mateo, psicóloga de Afesa: "La mayoría de los usuarios en patología mental son niños, adolescentes y población joven"

Buscan en Peñas a una mierense de Ujo desaparecida hace cuatro días

Buscan en Peñas a una mierense de Ujo desaparecida hace cuatro días
Tracking Pixel Contents