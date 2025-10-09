Del Círculo Polar Ártico a Avilés: este es el megabuque que ha atracado en Avilés
El "Key Knight" trae en sus bodegas casi 60.000 toneladas de concentrado de mineral para Asturiana
El Puerto de Avilés ha recibido en las últimas horas al granelero "Key Knight", de 229 metros de eslora y 14,43 metros de calado. Trae en sus bodegas casi 60.000 toneladas de concentrado de mineral para Asturiana de Zinc.
Dimensiones
"Al tener estas dimensiones, el buque debe cumplir varios requisitos para su maniobra de entrada y salida del puerto como hacerlo con luz diurna, en marea alta y provisto de tres remolcadores", explicaron desde la Autoridad Portuaria.
Alaska
La carga llega desde la mina Red Dog, una de las minas de zinc a cielo abierto más grandes del mundo, ubicada a 170 kilómetros al norte del círculo polar ártico, en Alaska.
Partículas
"Su operativa de descarga durará entre 10 y 15 días y se realiza de la manera más limpia posible: el mineral pasa del barco a una tolva que lo vacía sobre una cinta transportadora cubierta y pasa directamente a almacenarse en la fábrica", explicaron. Medioambientalmente hay un impacto de tráfico rodado muy bajo y una menor suspensión de partículas en el aire.
