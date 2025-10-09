Un ejercicio de superación artístico tras una muerte y con raíz en Luarca

El naviego Javier Soto y el gijonés Noé Baranda son artistas y creadores de la exposición "Paraíso gris oscuro" que reflexiona sobre la muerte y que puede admirarse en el centro municipal de arte y exposiciones (CMAE), en Llano Ponte. "No es una elegía a la muerte, es una oda a la vida", señala la comisaria de la muestra, Natalia Alonso. "Se trata de un ejercicio de superación", abunda Soto. La muestra se concibe como un diálogo entre las obras de Baranda y Soto, es decir, entre las fotografías del primero que incorporan "lo doméstico", objetos –hoz, escoba, pala de dientes, entre otros- que pertenecieron a una persona ya fallecida con pinturas del segundo que tienen como lienzo sábanas de personas ya fallecidas. "El material sobrevive", apunta el fotógrafo. Las pinturas, coloridas, hacen las veces de "maquillaje", abunda Soto. Entre ambos reflexionan sobre el afecto hacia esas personas desaparecidas, trabajan la manera de gestionar las ausencias y lo hacen en varios formatos: vídeo, instalación, pintura y fotografía. Estas obras autorreferenciales "salen de la pared".

Javier Soto y Noé Baranda fueron premiados en el LV Certamen nacional de arte de Luarca, precisamente, de su éxito en la última edición nació este proyecto. El primero obtuvo el Premio Ayuntamiento de Valdés con su obra "W.o.u.n.d.", elaborada sobre tela con spray y sangre animal, mientras que el segundo se alzó con el Premio Caja Rural de Asturias por la obra titulada "La Lucha", una fotografía en impresión glicée.

"Paraíso Gris Oscuro muestra un paisaje psicológico a través de lo doméstico y la muerte", reflexionan ambos artistas. Las obras "dialogan con lenguajes estéticos distintos", abunda la comisaria.

La concejala avilesina de Cultura, Yolanda Alonso, celebró que el certamen nacional de Luarca tenga su espacio en el CMAE y destacó que la sala "está dedicada al arte contemporáneo", que encaja con la obra conjunta de Baranda y Soto. Óscar Pérez, que es el Alcalde de Valdés, defendió el certamen de pintura "que es uno de los más longevos" y aplaudió que haya una muestra en Avilés de los artistas premiados en la última edición de "un certamen que forma parte del ser del municipio" valdesano. "Es un escaparate de artistas con una calidad de primer nivel", remarcó el regidor, acompañado además por la concejala de Cultura de su municipio, Clara García y por el director general de Acción Cultural del Principado, Antón García.