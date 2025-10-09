Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
"Nos dieron veinte días para desalojar, tenemos que entregar las llaves el próximo día 28", lamenta la dueña de un negocio que abrió sus puertas en 1965
I. García
La ley de Costas obligará a derribar uno de los populares negocios hosteleros de la playa de Xagó. Se trata del bar Mari Mar, situado en la margen derecha del arenal de mayores dimensiones del concejo de Gozón. "Nos dieron un plazo de 20 días para desalojar, ya lo tenemos todo recogido", afirma Mari Mar García Heres, responsable de este emblemático negocio que su padre levantó en los años sesenta, décadas antes de la aprobación de la polémica ley de Costas de 1988 que pondrá fin a su historia.
"No damos crédito a lo que está pasando, ¿por qué?", se lamenta la hostelera. "No podemos luchar contra esto", añade no sin antes recordar que ella comenzó a trabajar en el negocio en el primer lustro de los años noventa. "Empecé en el bar cuando la cría tenía 3 años y tiene ahora 35", apunta la hostelera, que echa la vista atrás y recuerda "el buen servicio" que se ha dado siempre en su local y en el que han trabajado "varias generaciones de la familia que ya no podrán continuar", entre otros empleados contratados. "Siempre estuvimos bien, desde el minuto uno", apunta la hostelera, que no solo ha atendido detrás de la barra y en la cocina, también ha reformado el local. "Por dentro está todo nuevo", remarca García Heres, que no duda en enfatizar que ese negocio playero forma parte de su vida. "Solicitábamos la concesión y siempre había silencio administrativo, y así cuarenta años y ahora de un día para otro, nos dicen que nos derriban el local", lamenta la propietaria de este emblemático negocio playero.
Mari Mar García Heres advierte que la demolición del local es inminente. Es más, el próximo día 28 deberá entregar las llaves del establecimiento en el que se ha criado desde niña. Ese establecimiento fue levantado en 1962 por sus padres, Jesús García y Josefina Heres. Tres años después, en 1965, abrió sus puertas, en pleno desarrollismo, cuando la comarca avilesina estaba en plena expansión demográfica una década posterior a la implantación de la industria pesada.
"Estos últimos días estuvimos recogiéndolo todo, es una pena... Toda una vida", apunta la hostelera, que junto a su familia ha servido cientos y miles de comidas, bocadillos, bebidas y helados durante más de seis décadas, que pasarán a la historia y serán pasto de los escombros en pocas semanas.
La hostelera no duda a la hora de cuestionar la doble vara de medir de la ley de Costas: "A nosotros nos derriban el bar y en el Cabo Peñas sí se puede".
