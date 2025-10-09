Encuentro en el Niemeyer con los autores de la obra de teatro "1936"

El Centro Niemeyer acogerá el próximo jueves, 20 de octubre, un encuentro del Ciclo de Palabra con Albert Boronat, Juan Cavestany y Andrés Lima, tres de los autores de "1936", la obra de teatro que se representará en el auditorio los días 21, 22 y 23 de noviembre. La cita será a las 20.00 horas y las entradas para el evento, que será moderado por la periodista especializada en cultura y artes escénicas, Machús Osinaga, ya están a la venta a un precio de 3 euros (2 para los socios del Club Cultura).

Boronay, Cavestany y Lima pondrán luz sobre los entresijos de este montaje documental y crítico, que explora las causas de la Guerra Civil española, las experiencias de sus protagonistas y busca conectar el pasado con el presente. El texto de la obra requirió de tres años de investigación histórica y teatral de los tres dramaturgos. Además, se trata del primer espectáculo teatral que recorre todo el arco temporal de la guerra y que, desde su estreno en Madrid, se convirtió en uno de los grandes éxitos recientes del teatro español.

Lima, director de la obra, señaló que el objetivo es que "el espectador reflexione y que todo el mundo pueda ponerse en el lugar del otro".