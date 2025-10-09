Estreno en Avilés de "Aburrimiento vocacional"
"Aburrimiento vocacional", el montaje que anoche inauguró la nueva temporada de EscenAvilés, dentro de la sección "Hecho en Asturias", fue también el de la irrupción de la primera generación del siglo XXI que llega a los espacios teatrales españoles. La obra narra las peripecias vitales de una veinteañera, hija de una clase media en evidente retroceso. "Aburrimiento vocacional" es también el testimonio de una representante de la generación Z, afectada por depresión, estrés, inestabilidad laboral, incertidumbre por el futuro y negatividad política e informativa.
