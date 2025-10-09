Los expertos señalan que la red ferroviaria de Asturias "es antiquísima" y "está hecha un desastre"

Falta de inversiones, infraestructuras obsoletas, demoras injustificadas... Estos son solo algunos de los males de la red ferroviaria del Principado que se expusieron este jueves en el Palacio de Valdecarzana de Avilés en el transcurso de la mesa redonda "La movilidad en Asturias. El transporte público en tren y autobús". La actividad, organizada por el área de salud de Comisiones Obreras de Avilés, contó con la participación de Alberto Ramos Flecha, ferroviario y exsecretario de CCOO Adif-Renfe, y de Cosme García Revilla, geólogo y exdirector general de Medio Ambiente y Movilidad. Durante la conferencia, los ponentes trataron la situación de la red ferroviaria asturiana, sobre la cual se destacó que "está hecha un desastre", si bien, la infraestructura "se encuentra por encima de la media" a nivel nacional.

Precisamente en este aspecto, García Revilla señaló que el principal problema en el ferrocarril regional se debe a la falta de inversión que ha derivado en una red "antiquísima". En ese sentido, el geólogo recalcó que, pese a que el ferrocarril asturiano duplica a la media nacional en cuanto al número de kilómetros por población, se encuentra en desventaja porque "durante décadas no se ha invertido nada y está completamente obsoleto". Esto, señaló el experto, deriva en los "retrasos antiquísimos" que se experimentan en Asturias. Pese a la falta de inversión histórica, García Revilla matizó que, tras el nuevo plan de Cercanías firmado en 2017 "ahora sí se están viendo inversiones".

Por otro lado, García Revilla se refirió también a la red asturiana de FEVE -ferrocarril de vía estrecha-, sobre la que destacó que "es la más antigua" y que durante décadas "no se ha invertido absolutamente nada", lo que ha derivado con el paso de los años en un problema "en el número de paradas que se ha complicado".

Por su parte, Ramos Flecha señaló que las perspectivas que se tienen actualmente con la red de Cercanías son "de mejora", aunque las demoras en el tiempo "se complican". En concreto, el ferroviario y exsecretario de CCOO señaló que el grueso de cancelaciones se debe a falta de material para resolver averías, principalmente por la antigüedad de los ferrocarriles. "Son trenes obsoletos, pero es un problema que no se va a resolver hasta que no lleguen los nuevos, que seguramente no estén operativos hasta 2027". Esto, destacó, se debe deben pasar un periodo de homologación así como de formación para maquinistas.

Sobre la afección de las cancelaciones y mientras se aguarda la incorporación de los nuevos trenes de Cercanías, Ramos Flecha explicó que el número de usuarios del ferrocarril asturiano se encuentra ahora mismo "rondando los seis millones anuales", cuando años atrás se rondaban los ocho millones. Además, destacó que, pese a la implementación de los abonos gratuitos "aún no hemos recuperado usuarios por la falta de fiabilidad y regularidad".

Además, respecto a la línea entre Avilés y Gijón, el maquinista y ponente de la conferencia comentó que "se nos juntan varios problemas", entre los que se encuentran la incompatibilidad de unos modelos de trenes que limitaban la velocidad a 30 kilómetros por hora en muchos tramos de la línea, provocando un tiempo de viaje cercano a la hora. "El ancho métrico está para dar acceso al mundo rural. Queremos que siga habiendo paradas y que sirva de conexión entre grandes poblaciones y en tiempos óptimos", señaló García Flecha, que concretó que "va para largo".