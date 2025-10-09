Homenaje en Avilés al actor luanquín Javier Gutiérrez
El actor luanquín Javier Gutiérrez, doble ganador del Goya a mejor actor por "La isla mínima" y "El autor", será galardonado con el Premio Homenaje del Avilés Acción Film Festival en reconocimiento a su talento, entrega y contribución esencial al cine español. El acto será este jueves a las 20.00 horas en la Casa de la Cultura de Avilés y, además, se celebrará un encuentro con el intérprete abierto al público en el que participará la subdirectora de la Cátedra de Cine de Avilés, la periodista Paula Ponga. Seguidamente, se celebrará un homenaje a Charlie Chaplin, a las 22.00 horas, en la plaza Alfonso VI.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias
- La multinacional que crece y ficha talento para su centro de I+D en Avilés
- La antigua guardería avilesina que acogerá un innovador centro de día, más cerca: ya hay empresa para completar la obra
- El emocionante discurso de la hija del avilesino Nico de las Heras en la entrega de los 'Moscones de oro
- Manuel Campa: "Avilés tiene suelo para 900 viviendas sin tocar el Plan Urbano"
- Trasona disfruta de su festival de dragones
- Un sorprendente banquete de Acción de Gracias para Pedro Menéndez: un jefe indio y un chamán acompañan la cena del Adelantado