Homenaje en Avilés al actor luanquín Javier Gutiérrez

El actor luanquín Javier Gutiérrez, doble ganador del Goya a mejor actor por "La isla mínima" y "El autor", será galardonado con el Premio Homenaje del Avilés Acción Film Festival en reconocimiento a su talento, entrega y contribución esencial al cine español. El acto será este jueves a las 20.00 horas en la Casa de la Cultura de Avilés y, además, se celebrará un encuentro con el intérprete abierto al público en el que participará la subdirectora de la Cátedra de Cine de Avilés, la periodista Paula Ponga. Seguidamente, se celebrará un homenaje a Charlie Chaplin, a las 22.00 horas, en la plaza Alfonso VI.