La inmigración rejuvenece el área sanitaria avilesina (estas son las cifras que aporta la población de otros países)

El área sanitaria avilesina suma, actualmente, 143.399 cartillas sanitarias, que son veinte menos de las que había en 2023. Si bien hay centros de salud que han perdido pacientes -221, por ejemplo, el de La Magdalena o 176 en Llano Ponte- otros han ganado población como puede ser el de Corvera, con 121 altas en el último año. Destaca también el peso de la población inmigrante en el área sanitaria, que suma 6.646 personas, el diez por ciento de la población extranjera que reside en la región, de acuerdo a los datos extraídos del Mapa Sanitario de Asturias que anualmente realiza la Dirección general de Planificación Sanitaria de la Consejería de Salud y la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).

Esta estadística se originó en el año 2008, como elemento de contraste entre la población protegida por el Sistema Sanitario Público (SNS-SIPRES) y el padrón municipal de habitantes, para conocer con detalle la distribución de la población de Asturias en cada área sanitaria y Zona Básica de Salud (ZBS). Pues bien, el área sanitaria avilesina cuenta a día de hoy con diez zonas básicas de salud de las que depende la población de nueve concejos: Avilés, Castrillón, Gozón, Corvera, Pravia, Cudillero, Soto del Barco, Muros de Nalón e Illas. En total hay 143.399 personas con cartilla, de las cuales 74.720 son mujeres. Por edades: el grueso de población está entre los 16 y los 69 años, que suman 87.269 personas. Otras 40.478 tienen más de 65 y 15.652 desde recién nacidos a adolescentes de 16 años. Como datos llamativos: hay en el área sanitaria, de acuerdo al estudio un total de 595 personas que tienen entre 95 y 99 años y 79 que pasan del siglo, 68 mujeres.

La población extranjera rejuvenece la pirámide: de las 6.646 personas que constan en el informe, 938 tienen menos de 16 años, 5.344 están en edad laboral y 364 pasan de los 65 años. Un porcentaje importante, el 52 por ciento, es población procedente de América. Un 23% de países de otros países de la Unión Europea, un 13 por ciento de África, y un cinco por ciento de Asia y Oceanía. El 7 por ciento restante procede la Europa no comunitaria.

Por centros de salud. El de Sabugo suma, siempre según los datos recogidos en el informe de Planificación Sanitaria y el Sadei, 19.635 cartillas , de las cuales 1.017 son de población extranjera. El que más inmigrantes atiende es, no obstante, el de La Magdalena, que aglutina también a pacientes de los periféricos de La Carriona e Illas, con 1.250 cartillas de un total de 17.228. Sigue el Avilés centro –centro de salud de Llano Ponte– con 858 tarjetas de personas extranjeras, la mayoría jóvenes con menos de 65 años. Del centro de salud de Villalegre-La Luz dependen 15.250 cartillas, 11.978 del de El Quirinal. En los centros de salud de fuera de Avilés destaca el de Castrillón por número de cartillas, con 21.955, 601 de población extranjera. En este caso en concreto la población menor de edad es numerosa: constan 2.575 niños menores de 16 años. En Corvera hay 15.697 cartillas sanitarias, en Cudillero casi 5.000, en Pravia (dependen los periféricos de Soto y Muros) hay 13.566 cartillas y en Gozón 10.122, según las cifras recogidas por el Sadei.