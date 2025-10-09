IU pide proteger la fauna afincada en Los Balagares

El Ayuntamiento de Corvera confirmó el pasado 27 de septiembre que, tras la sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre la concesión de la gestión del campo de golf, se iniciarían labores de limpieza en el entorno de Los Balagares. En concreto, se realizarán tres labores de limpieza en Los Balagares que se llevarán a cabo desde finales de este año y a lo largo del 2026 por 42.000 euros. A raíz de ello, Izquierda Unida manifestó en el último pleno su preocupación por el impacto sobre la fauna, la cual habría crecido durante los últimos años debido al prolongado tiempo de abandono.

En ese sentido, la formación señaló que se podrían haber asentado especies migratorias, algunas amenazadas, que estarían protegidas por la legislación vigente, de modo que la limpieza del campo de golf podrían afectar a su conservación. Por ello, desde IU se solicita al gobierno municipal a contactar con la Consejería de Medio Ambiente "o con el organismo competente" para tener conocimiento real sobre posibles daños medioambientales.