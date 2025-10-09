Llega al Centro Niemeyer de Avilés una de las bandas españolas más icónicas del rock latino
Café Quijano actuará en el complejo cultural de la ría el 26 de abril: las entradas se ponen mañana a la venta
El grupo musical español de rock latino Café Quijano presentará su último disco, “Miami 1990”, en el auditorio del Centro Niemeyer, el domingo, 26 de abril, a las 19.00 horas. Un paseo por recuerdos que señalaron el punto de partida del viaje más increíble de tres hermanos, la aventura de Café Quijano.
Canciones que siguen la estela, en forma y sonoridad, a las que marcaron una época con “La Taberna del buda” (2001) y, posteriormente, a la colección de historias contadas y cantadas en su último álbum “Manhattan” (2021).
Entradas
Las entradas, al precio de 45 euros, se podrán adquirir a partir de mañana, viernes, 10 de octubre, a las 11.00 horas, en la taquilla y web oficial del Centro Niemeyer, así como en la web Unientradas y en la web www.cafequijano.com. Los socios del Club Cultura podrán adquirir entradas al precio de 40 € (hasta 15 días antes del espectáculo o sobre 100 entradas, máximo dos entradas por titular).
"Miami 1990"
Este último trabajo, “Miami 1990”, "es una fresca continuación del sonido Quijano más auténtico no sin ciertos retazos sonoros ‘noventeros’, nuevos cortometrajes convertidos en canciones que siguen sembrando la duda sobre si ellos son los protagonistas de semejantes historias. Como quiera que sea, disfrutemos de esta nueva colección de temas que llevados al directo prometen hacer aún más espectacular su extraordinario show".
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
- Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Melendi desborda La Magdalena: “Ya lo dije, si no fuese del Oviedo, me haría del Avilés”