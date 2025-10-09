Llega al Centro Niemeyer de Avilés una de las bandas españolas más icónicas del rock latino

El grupo musical español de rock latino Café Quijano presentará su último disco, “Miami 1990”, en el auditorio del Centro Niemeyer, el domingo, 26 de abril, a las 19.00 horas. Un paseo por recuerdos que señalaron el punto de partida del viaje más increíble de tres hermanos, la aventura de Café Quijano.

Canciones que siguen la estela, en forma y sonoridad, a las que marcaron una época con “La Taberna del buda” (2001) y, posteriormente, a la colección de historias contadas y cantadas en su último álbum “Manhattan” (2021).

Entradas

Las entradas, al precio de 45 euros, se podrán adquirir a partir de mañana, viernes, 10 de octubre, a las 11.00 horas, en la taquilla y web oficial del Centro Niemeyer, así como en la web Unientradas y en la web www.cafequijano.com. Los socios del Club Cultura podrán adquirir entradas al precio de 40 € (hasta 15 días antes del espectáculo o sobre 100 entradas, máximo dos entradas por titular).

"Miami 1990"

Este último trabajo, “Miami 1990”, "es una fresca continuación del sonido Quijano más auténtico no sin ciertos retazos sonoros ‘noventeros’, nuevos cortometrajes convertidos en canciones que siguen sembrando la duda sobre si ellos son los protagonistas de semejantes historias. Como quiera que sea, disfrutemos de esta nueva colección de temas que llevados al directo prometen hacer aún más espectacular su extraordinario show".