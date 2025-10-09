"Miranda en Clave de Sol" se celebra este sábado en la Casa de Cultura

Avilés vuelve a convertirse en punto de encuentro para las voces corales con una nueva edición de "Miranda en Clave de Sol", que celebra este 2025 su VII edición. El certamen, impulsado por el Grupo de Canto Amigos de Miranda, contará en esta ocasión con la participación de formaciones procedentes de Gijón y Oviedo. Será este sábado, 11 de octubre, a las 19.30 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura. Con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Organizado por el Grupo de Canto Amigos de Miranda en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés fue presentado este miércoles por Yolanda Alonso, concejala de Cultura de Avilés, acompañada por el presidente y la secretaria del grupo, Luis Menéndez Fernández y Elsa Ana Sánchez.

En esta séptima edición, los anfitriones vuelven a invitar a dos formaciones de fuera de Avilés, con el propósito de intercambiar experiencias y ofrecer al público una muestra variada de estilos musicales que combinan entretenimiento y difusión cultural.

Invitados

Compartirán escenario el Ensamble Vocal Gijón y el Coro Joven Escuela de Música Divertimento de Oviedo, cerrando el evento el Grupo de Canto Amigos de Miranda bajo la dirección de Soledad Rodríguez García-Rovés.

Entre las formaciones invitadas, destaca el Coro Joven Escuela de Música Divertimento de Oviedo, que reúne a 35 voces provenientes del Coro Infantil y Arsis. Dirigido por Cristina Langa Menéndez y Luis María López Aragón, presentará un repertorio que combina piezas sacras y populares. También participará el Ensamble Vocal Gijón, que aportará una propuesta versátil recorriendo desde la música sacra y la polifonía renacentista hasta autores asturianos y arreglos de pop-rock.n